Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia 2026, adatbank

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 13:56
null
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 adatbank
A XXV. téli olimpia megnyitóját 2026. február 6-án tartják meg Milánóban, a versenyek már február 4-én megkezdődnek a vegyes párosok curlingtornájával. Elsőként alpesi síben, férfi lesiklásban avatnak bajnokot, a legutolsó aranyérmet a férfi jégkorongtornán osztják ki. Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. Az alábbiakban bemutatjuk a milánói-cortinai játékok programját, benne a magyar indulókkal.

A MAGYAR VERSENYZŐK NÉVJEGYEI

A FÉRFI JÉGKORONGTORNA ADATBANKJA ITT!

IdőpontSportágVersenyszámSzakaszEredmények, magyar indulók
Február 4., szerda
19.05curlingvegyes pároscsoportkörSvédország–Dél-Korea
Nagy-Britannia–Norvégia
Kanada–Csehország
Észtország–Svájc
Február 5., csütörtök
10.05curlingvegyes pároscsoportkörNagy-Britannia–Észtország
Svédország–Csehország
Norvégia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Olaszország
12.10jégkorongnői tornacsoportkörSvédország–Németország
14.35curlingvegyes pároscsoportkörEgyesült Államok–Svájc
Norvégia–Kanada
14.40jégkorongnői tornacsoportkörOlaszország–Franciaország
16.40jégkorongnői tornacsoportkörEgyesült Államok–Csehország
19.05curlingvegyes pároscsoportkörKanada–Olaszország
Svájc–Dél-Korea
Észtország–Svédország
Csehország–Nagy-Britannia
19.30hódeszkaférfi big airselejtező 
21.10jégkorongnői tornacsoportkörFinnország–Kanada
Február 6., péntek
09.55műkorcsolyacsapatjégtánc, ritmustánc 
10.05curlingvegyes pároscsoportkörSvédország–Nagy-Britannia
Olaszország–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
11.35műkorcsolyacsapatpáros, rövid program 
12.10jégkorongnői tornacsoportkörFranciaország–Japán
13.35műkorcsolyacsapatnők, rövid program 
14.35curlingvegyes pároscsoportkörCsehország–Egyesült Államok
Észtország–Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
14.40jégkorongnői tornacsoportkörCsehország–Svájc
20.00Megnyitó   
Február 7., szombat (5 döntő)
10.05curlingvegyes pároscsoportkörNagy-Britannia–Kanada
Svájc–Svédország
10.30szabadstílusú sínői slopestyleselejtező 
11.30alpesi síférfi lesiklásDÖNTŐ 
12.10jégkorongnői tornacsoportkörNémetország–Japán
13.00sífutásnői síatlonDÖNTŐ 
14.00szabadstílusú síférfi slopestyleselejtező 
14.35curlingvegyes pároscsoportkörÉsztország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
14.40jégkorongnői tornacsoportkörSvédország–Olaszország
16.00gyorskorcsolyanői 3000 méterDÖNTŐ 
16.40jégkorongnői tornacsoportkörEgyesült Államok–Finnország
17.00szánkóférfi egyes1. és 2. futam 
18.45síugrásnők, normálsánc1. sorozat és DÖNTŐ 
19.05curlingvegyes pároscsoportkörDél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország
19.30hódeszkaférfi big airDÖNTŐ 
19.45műkorcsolyacsapatférfiak, rövid program 
21.10jégkorongnői tornacsoportkörSvájc–Kanada
22.05műkorcsolyacsapatjégtánc, szabad program 
Február 8., vasárnap (8 döntő)
9.00hódeszkanői párhuzamos óriás-műlesiklásselejtező 
10.00hódeszkaférfi párhuzamos óriás-műlesiklásselejtező 
10.05curlingvegyes pároscsoportkörNorvégia–Csehország
Dél-Korea–Észtország
11.30alpesi sínői lesiklásDÖNTŐ 
12.30sífutásférfi síatlonDÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

13.00hódeszkanői párhuzamos óriás-műlesiklásnyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ		 
13.24hódeszkaférfi párhuzamos óriás-műlesiklásnyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ		 
14.05sílövészetvegyes váltóDÖNTŐ 
14.35curlingvegyes pároscsoportkörKanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok–Észtország
Olaszország–Csehország
16.00gyorskorcsolyaférfi 5000 méterDÖNTŐ 
16.40jégkorongnői tornacsoportkörFranciaország–Svédország
17.00szánkóférfi egyes3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
19.05curlingvegyes pároscsoportkörOlaszország–Nagy-Britannia
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea
19.30hódeszkanői big airselejtező 
19.30műkorcsolyacsapatpáros, szabad program 
20.45műkorcsolyacsapatnők, szabad program 
21.10jégkorongnői tornacsoportkörCsehország–Finnország
21.55műkorcsolyacsapatférfiak, szabad program – DÖNTŐ 
Február 9., hétfő (5 döntő)
10.05curlingvegyes pároscsoportkörSvájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
10.30alpesi síkombináció, férficsapatlesiklás 
12.10jégkorongnői tornacsoportkörJapán–Olaszország
12.30szabadstílusú sínői slopestyleDÖNTŐ 
14.00alpesi síkombináció, férficsapatműlesiklás – DÖNTŐ 
16.40jégkorongnői tornacsoportkörNémetország–Franciaország
17.00szánkónői egyes1. és 2. futam 
17.30gyorskorcsolyanői 1000 méterDÖNTŐ 
18.05curlingvegyes pároselődöntő
(2 meccs)		 
19.00síugrásférfiak, normálsánc1. sorozat és DÖNTŐ 
19.20műkorcsolyajégtáncritmustánc 
19.30hódeszkanői big airDÖNTŐ 
20.40jégkorongnői tornacsoportkörSvájc–Egyesült Államok
21.10jégkorongnői tornacsoportkörKanada–Csehország
Február 10., kedd (9 döntő)
9.15sífutásnői sprint (klasszikus)selejtező

Pónya Sára

9.50sífutásférfi sprint (klasszikus)selejtező

Büki Ádám, Kónya Ádám

10.30alpesi síkombináció, női csapatlesiklás 
10.30rövid pályás gyorskorcsolyanői 500 méterelőfutam

Végi Diána Laura

11.08rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1000 méterelőfutam

Moon Wonjun, Nógrádi Bence

11.15szabadstílusú síférfi mogulselejtező 
11.45sífutásnői sprint (klasszikus)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Pónya Sára ?

11.53rövid pályás gyorskorcsolyavegyes váltó (2000 méter)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence
Tiborcz Dániel, Somodi Maja, Végi Diána Laura

12.10jégkorongnői tornacsoporkörJapán–Svédország
12.15sífutásférfi sprint (klasszikus)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Büki Ádám ?, Kónya Ádám ?

12.30szabadstílusú síférfi slopestyleDÖNTŐ 
13.30sílövészetférfi 20 km, egyéni indításosDÖNTŐ 
14.00alpesi síkombináció, női csapatműlesiklás (DÖNTŐ) 
14.05curlingvegyes párosbronzmérkőzés 
14.15szabadstílusú sínői mogulselejtező 
16.40jégkorongnői tornacsoporkörOlaszország–Németország
17.00szánkónői egyes3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
18.05curlingvegyes párosDÖNTŐ 
18.30műkorcsolyaférfiakrövid program 
18.45síugrásvegyes csapat1. sorozat és DÖNTŐ 
20.10jégkorongnői tornacsoporkörKanada–Egyesült Államok
21.10jégkorongnői tornacsoporkörFinnország–Svájc
Február 11., szerda (8 döntő)
10.00északi összetettegyéni (Gundersen)síugrás (normálsánc) 
10.30hódeszkanői félcsőselejtező 
11.00szabadstílusú sínői mogulselejtező 
11.30alpesi síférfi szuper-GDÖNTŐ 
13.45északi összetettegyéni (Gundersen)sífutás (10 km) – DÖNTŐ 
14.15szabadstílusú sínői mogulDÖNTŐ 
14.15sílövészetnői 15 km, egyéni indításosDÖNTŐ 
16.40jégkorongférfi tornacsoportkörSzlovákia–Finnország
17.00szánkónői kettes1. futam 
17.51szánkóférfi kettes1. futam 
18.30gyorskorcsolyaférfi 1000 méterDÖNTŐ

Kim Minseok

18.53szánkónői egyes2. futam (DÖNTŐ) 
19.05curlingférfi tornaselejtezőSvédország–Olaszország
Kanada–Németország
Csehország–Egyesüt Államok
Kína–Nagy-Britannia
19.30hódeszkaférfi félcsőselejtező 
19.30műkorcsolyajégtáncszabad program (DÖNTŐ) 
19.44szánkóférfi kettes2. futam (DÖNTŐ) 
21.10jégkorongférfi tornacsoportkörSvédország–Olaszország
Február 12., csütörtök (9 döntő)
9.05curlingnői tornacsoportkörDél-Korea–Egyesült Államok
Japán–Svédország
Olaszország–Svájc
Kanada–Dánia
9.30szkeletonférfiak1. és 2. futam 
10.00hódeszkaférfi krosszrangsoroló futamok 
10.00szabadstílusú síférfi mogulselejtező 
11.30alpesi sínői szuper-GDÖNTŐ 
12.10jégkorongférfi tornacsoportkörSvájc–Franciaország
12.15szabadstílusú síférfi mogulDÖNTŐ 
13.00sífutásnői 10 km
(szabad stílus)		DÖNTŐ

 Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára

13.45hódeszkaférfi krossznyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ		 
14.05curlingférfi tornacsoportkörNorvégia–Németország
Egyesült Államok–Svájc
Nagy-Britannia–Svédország
16.30gyorskorcsolyanői 5000 méterDÖNTŐ 
16.40jégkorongférfi tornacsoportkörCsehország–Kanada
18.30szánkócsapat, váltóDÖNTŐ 
19.05curlingnői tornacsoportkörKína–Nagy-Britannia
Olaszország–Dél-Korea
Dánia–Japán
Svédország–Egyesült Államok
19.30hódeszkanői félcsőDÖNTŐ 
20.15rövid pályás gyorskorcsolyanői 500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Végi Diána Laura ?

20.29rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1000 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun ?, Nógrádi Bence?

21.10jégkorongférfi tornacsoportkörLettország–Egyesült Államok
Németország–Dánia
Február 13., péntek (7 döntő)
9.05curlingférfi tornacsoportkörKanada–Egyesült Államok
Nagy-Britannia–Olaszország
Kína–Norvégia
Svájc–Csehország
10.00hódeszkanői krosszrangsoroló futamok 
11.45sífutásférfi 10 km (szabad stílus)DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

12.10jégkorongférfi tornacsoportkörFinnország–Svédország
Olaszország–Szlovákia
13.30hódeszkanői krossznyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ		 
14.00sílövészetférfi sprint (10 km)DÖNTŐ 
14.05curlingnői tornacsoportkörDánia–Svédország
Kína–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
Nagy-Britannia–Dél-Korea
16.00gyorskorcsolyaférfi 10 000 méterDÖNTŐ 
16.00szkeletonnők1. és 2. futam 
16.40jégkorongférfi tornacsoportkörFranciaország–Csehország
16.40jégkorongnői tornanegyeddöntő 
19.00műkorcsolyaférfiakszabad program (DÖNTŐ) 
19.05curlingférfi tornacsoportkörSvájc–Kína
Csehország–Norvégia
Németország–Olaszország
Kanada–Svédország
19.30hódeszkaférfi félcsőDÖNTŐ 
19.30szkeletonférfiak3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
21.10jégkorongférfi tornacsoportkörKanada–Svájc
21.10jégkorongnői tornanegyeddöntő 
Február 14., szombat (8 döntő)
9.05curlingnői tornacsoportkörOlaszország–Kína
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Japán
10.00alpesi síférfi óriás-műlesiklás1. futam

Úry Bálint

10.30szabadstílusú sínői párhuzmos mogul1. forduló, nyolcaddöntő
negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ		 
12.00sífutásnői váltó (4x7.5 km)DÖNTŐ 
12.10jégkorongférfi tornacsoportkörSvédország–Szlovákia
Németország–Lettország
13.30alpesi síférfi óriás-műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Úry Bálint ?

14.05curlingférfi tornacsoportkörCsehország–Nagy-Britannia
Svédország–Kína
Svájc–Kanada
Németország–Egyesült Államok
14.45sílövészetnői sprint (7.5 km)DÖNTŐ 
16.00gyorskorcsolyanői csapat üldözésesnegyeddöntő 
16.40jégkorongférfi tornacsoportkörFinnország–Olaszország
16.40jégkorongnői tornanegyeddöntő 
17.00gyorskorcsolyaférfi 500 méterDÖNTŐ 
18.00szkeletonnők3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
18.45síugrásférfiak, nagysánc1. sorozat és DÖNTŐ 
19.05curlingnői tornacsoportkörKanada–Svájc
Japán–Egyesült Államok
Dél-Korea–Dánia
Olaszország–Svédország
19.30szabadstílusú sínői big airselejtező 
20.15rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun, Nógrádi Bence

20.59rövid pályás gyorskorcsolyanői 1000 méterelőfutamok

Somodi Maja, Végi Diána Laura

21.10jégkorongférfi tornacsoportkörEgyesült Államok–Dánia
21.10jégkorongnői tornanegyeddöntő 
22.00rövid pályás gyorskorcsolyanői váltó (3000 méter)elődöntő 
Február 15., vasárnap (9 döntő)
9.05curlingférfi tornacsoportkörEgyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
10.00alpesi sínői óriás-műlesiklás1. futam

Tóth Zita

10.00bobnői monobob1. és 2. futam 
10.30szabadstílusú síférfi párhuzamos mogul1. forduló, nyolcaddöntő
negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ		 
11.15sílövészetférfi üdözéses (12.5 km)DÖNTŐ 
12.00sífutásférfi váltó (4x7.5 km)DÖNTŐ 
12.10jégkorongférfi tornacsoportkörSvájc–Csehország
13.30alpesi sínői óriás-műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Tóth Zita ?

13.45hódeszkakrossz, vegyes csapatnegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ 
14.05curlingnői tornacsoportkörJapán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
14.45sílövészetnői üldözéses (10 km)DÖNTŐ 
16.00gyorskorcsolyaférfi csapat üldözésesnegyeddöntő 
16.40jégkorongférfi tornacsoportkörKanada–Franciaország
17.03gyorskorcsolyanői 500 méterDÖNTŐ 
18.00szkeletonvegyes csapatDÖNTŐ 
18.45síugrásnők, nagysánc1. sorozat és DÖNTŐ 
19.05curlingférfi tornacsoportkörKína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc
19.10jégkorongférfi tornacsoportkörDánia–Lettország
19.30szabadstílusú síférfi big airselejtező 
19.45műkorcsolyapárosrövid program

Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei

21.10jégkorongférfi tornacsoportkörEgyesült Államok–Németország
Február 16., hétfő (6 döntő)
9.05curlingnői tornacsoportkörSvédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
10.00alpesi síférfi műlesiklás1. futam

Úry Bálint

10.00bobférfi kettes1. futam 
10.30hódeszkanői slopestyleselejtező 
11.00rövid pályás gyorskorcsolyanői 1000 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Somodi Maja ?, Végi Diána Laura ?

11.18rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 500 méter 

Moon Wonjun

11.57bobférfi kettes2. futam 
12.04rövid pályás gyorskorcsolyaférfi váltó (5000 méter)elődöntő

Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel

13.30alpesi síférfi műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Úry Bálint ?

14.00hódeszkaférfi slopestyleselejtező 
14.04curlingférfi tornacsoportkörNagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
16.40jégkorongnői tornaelődöntő 
19.00bobnői monobob3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
19.00síugrásférfi szupercsapat1., 2. és 3. sorozat (DÖNTŐ) 
19.05curlingnői tornacsoportkörEgyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
19.30szabadstílusú sínői big airDÖNTŐ 
20.00műkorcsolyapárosszabad program (DÖNTŐ)

Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei ?

21.10jégkorongnői tornaelődöntő 
Február 17., kedd (7 döntő)
9.05curlingférfi tornacsoportkörSvájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország
10.00északi összetettegyéni (Gundersen)síugrás (nagysánc) 
10.45szabadstílusú sínői ugrásselejtező 
12.10jégkorongférfi tornarájátszás
(2 meccs)		 
13.00hódeszkanői slopestyleDÖNTŐ 
13.30szabadstílusú síférfi ugrásselejtező 
13.45északi összetettegyéni (Gundersen)sífutás (10 km) – DÖNTŐ 
14.05curlingnői tornacsoportkörSvédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Svájc
14.30sílövészetférfi váltó (4x7.5 km)DÖNTŐ 
14.30gyorskorcsolyaférfi csapat üldözéseselődöntő 
14.52gyorskorcsolyanői csapat üldözéseselődöntő 
15.24gyorskorcsolyaférfi csapat üldözésesD- és C-döntő 
15.43gyorskorcsolyanői csapat üldözésesD- és C-döntő 
16.22gyorskorcsolyaférfi csapat üldözésesB-döntő és DÖNTŐ 
16.40jégkorongférfi tornarájátszás 
16.41gyorskorcsolyanői csapat üldözésesB-döntő és DÖNTŐ 
18.45műkorcsolyanőkrövid program 
19.00bobférfi kettes3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
19.05curlingférfi tornacsoportkörNémetország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
19.30szabadstílusú síférfi big airDÖNTŐ 
21.10jégkorongférfi tornarájátszás 
Február 18., szerda (8 arany)
09.05curlingnői tornacsoportkörKína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország–Dél-Korea
09.45sífutásnői csapatsprint
(szabad stílus)

selejtező

Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára

10.00alpesi sínői műlesikás1. futam

Tóth Zita

10.15sífutásférfi csapatsprint
(szabad stílus)		selejtező

Büki Ádám, Kónya Ádám

11.30szabadstílusú sínői ugrásDÖNTŐ 
11.45sífutásnői csapatsprint
(szabad stílus)		DÖNTŐ

Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára ?

12.10jégkorongférfi tornanegyeddöntő 
12.15sífutásférfi csapatsprint
(szabad stílus)		DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám ?

12.30hódeszkaférfi slopestyleDÖNTŐ 
13.30alpesi sínői műlesikás2. futam (DÖNTŐ)

Tóth Zita ?

14.05curlingférfi tornacsoportkörOlaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
14.45sílövészetnői váltó (4x6 km)DÖNTŐ 
16.40jégkorongférfi tornanegyeddöntő 
18.10jégkorongférfi tornanegyeddöntő 
19.05curlingnői tornacsoportkörNagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
20.15rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun ?

20.50rövid pályás gyorskorcsolyanői váltó (3000 méter)DÖNTŐ 
21.10jégkorongférfi tornanegyeddöntő 
Február 19., csütörtök (7 arany)
9.05curlingférfi tornacsoportkörSvédország–Csehország
Olaszország–Svájc
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
9.50sítriatlonnői sprintelőfutamok 
10.00északi összetettcsapatsprintsíugrás 
10.30sítriatlonférfi sprintelőfutamok 
10.30szabadstílusú síférfi félcsőselejtező 
11.30szabadstílusú síférfi ugrásDÖNTŐ 
12.55sítriatlonnői sprintelődöntő, DÖNTŐ 
13.25sítriatlonférfi sprintelődöntő, DÖNTŐ 
14.00északi összetettcsapatsprintsífutás (DÖNTŐ) 
14.05curlingnői tornacsoportkörSvájc–Egyesült Államok
Kanada–Dél-Korea
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország
14.40jégkorongnői tornabronzmeccs 
16.30gyorskorcsolyaférfi 1500 méterDÖNTŐ

Kim Minseok

19.00műkorcsolyanőkszabad program (DÖNTŐ) 
19.05curlingférfi tornaelődöntő
(2 meccs)		 
19.10jégkorongnői tornaDÖNTŐ 
19.30szabadstílusú sínői félcsőselejtező 
Február 20., péntek (6 arany)
10.00szabadstílusú sínői krosszrangsoroló futamok 
12.00szabadstílusú sínői krossznylcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ		 
14.05curlingnői tornaelődöntő
(2 meccs)		 
14.15sílövészetférfi tömegrajtos (15 km)DÖNTŐ 
16.30gyorskorcsolyanői 1500 méterDÖNTŐ 
16.40jégkorongférfi tornaelődöntő 
18.00bobnői kettes1. és 2. futam 
19.05curlingférfi tornabronzmeccs 
19.30szabadstílusú síférfi félcsőDÖNTŐ 
20.15rövid pályás gyorskorcsolyanői 1500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Somodi Maja, Végi Diána Laura

21.10jégkorongférfi tornaelődöntő 
21.17rövid pályás gyorskorcsolyaférfi váltó (5000 méter)DÖNTŐ

Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel ?

Február 21., szombat (10 arany)
10.00bobférfi négyes1. és 2. futam 
10.00szabadstílusú síférfi krosszrangsoroló futamok 
10.45szabadstílusú sívegyes csapat, ugrásDÖNTŐ 
11.00sífutásférfi 50 km (klasszikus)DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

12.00szabadstílusú síférfi krossznyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ		 
13.30sítriatlonvegyes váltóDÖNTŐ 
14.05curlingnői tornabronzmeccs 
14.15sílövészetnői tömegrajtos (12.5 km)DÖNTŐ 
15.00gyorskorcsolyaférfi tömegrajtoselődöntő 
15.50gyorskorcsolyanői tömegrajtoselődöntő 
16.40gyorskorcsolyaférfi tömegrajtosDÖNTŐ 
17.15gyorskorcsolyanői tömegrajtosDÖNTŐ 
19.00bobnői kettes3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
19.05curlingférfi tornaDÖNTŐ 
19.30szabadstílusú sínői félcsőDÖNTŐ 
20.40jégkorongférfi tornabronzmeccs 
Február 22., vasárnap (4 döntő) 
10.00bobférfi négyes3. és 4. futam (DÖNTŐ) 
10.00sífutásnői 50 km (klasszikus)DÖNTŐ 
11.05curlingnői tornaDÖNTŐ 
14.10jégkorongférfi tornaDÖNTŐ 

 

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 adatbank
Legfrissebb hírek

Téli olimpia 2026, a magyar sportolók névjegyei – adatbank

Téli sportok
2 órája

Téli olimpia 2026, férfi jégkorongtorna – adatbank

Téli sportok
2 órája

Milánó 2026: megérkezett a láng Cortinába

Téli sportok
20 órája

„Brazíliában nem hiszik el, hogy síző vagyok” – megszülethet az első dél-amerikai érem téli olimpián

Téli sportok
Tegnap, 13:26

Milánó 2026: „A szívemet és a lelkemet akarom otthagyni” – videó

Téli sportok
2026.01.25. 14:23

Milánó 2026: esküt tettek az olimpikonok

Téli sportok
2026.01.24. 16:52

Rövid pályás gyorskorcsolya: eldőlt, Major Dominik indulhat az olimpián

Téli sportok
2026.01.23. 12:13

Épphogy lemaradt az olimpiai kvótáról mindkét magyar hódeszkás

Téli sportok
2026.01.21. 20:28
Ezek is érdekelhetik