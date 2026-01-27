Téli olimpia 2026, adatbank

A XXV. téli olimpia megnyitóját 2026. február 6-án tartják meg Milánóban, a versenyek már február 4-én megkezdődnek a vegyes párosok curlingtornájával. Elsőként alpesi síben, férfi lesiklásban avatnak bajnokot, a legutolsó aranyérmet a férfi jégkorongtornán osztják ki. Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. Az alábbiakban bemutatjuk a milánói-cortinai játékok programját, benne a magyar indulókkal.

A MAGYAR VERSENYZŐK NÉVJEGYEI A FÉRFI JÉGKORONGTORNA ADATBANKJA ITT! Időpont Sportág Versenyszám Szakasz Eredmények, magyar indulók Február 4., szerda 19.05 curling vegyes páros csoportkör Svédország–Dél-Korea

Nagy-Britannia–Norvégia

Kanada–Csehország

Észtország–Svájc Február 5., csütörtök 10.05 curling vegyes páros csoportkör Nagy-Britannia–Észtország

Svédország–Csehország

Norvégia–Egyesült Államok

Dél-Korea–Olaszország 12.10 jégkorong női torna csoportkör Svédország–Németország 14.35 curling vegyes páros csoportkör Egyesült Államok–Svájc

Norvégia–Kanada 14.40 jégkorong női torna csoportkör Olaszország–Franciaország 16.40 jégkorong női torna csoportkör Egyesült Államok–Csehország 19.05 curling vegyes páros csoportkör Kanada–Olaszország

Svájc–Dél-Korea

Észtország–Svédország

Csehország–Nagy-Britannia 19.30 hódeszka férfi big air selejtező 21.10 jégkorong női torna csoportkör Finnország–Kanada Február 6., péntek 09.55 műkorcsolya csapat jégtánc, ritmustánc 10.05 curling vegyes páros csoportkör Svédország–Nagy-Britannia

Olaszország–Svájc

Egyesült Államok–Kanada 11.35 műkorcsolya csapat páros, rövid program 12.10 jégkorong női torna csoportkör Franciaország–Japán 13.35 műkorcsolya csapat nők, rövid program 14.35 curling vegyes páros csoportkör Csehország–Egyesült Államok

Észtország–Olaszország

Dél-Korea–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia 14.40 jégkorong női torna csoportkör Csehország–Svájc 20.00 Megnyitó Február 7., szombat (5 döntő) 10.05 curling vegyes páros csoportkör Nagy-Britannia–Kanada

Svájc–Svédország 10.30 szabadstílusú sí női slopestyle selejtező 11.30 alpesi sí férfi lesiklás DÖNTŐ 12.10 jégkorong női torna csoportkör Németország–Japán 13.00 sífutás női síatlon DÖNTŐ 14.00 szabadstílusú sí férfi slopestyle selejtező 14.35 curling vegyes páros csoportkör Észtország–Norvégia

Csehország–Dél-Korea

Svédország–Olaszország

Nagy-Britannia–Egyesült Államok 14.40 jégkorong női torna csoportkör Svédország–Olaszország 16.00 gyorskorcsolya női 3000 méter DÖNTŐ 16.40 jégkorong női torna csoportkör Egyesült Államok–Finnország 17.00 szánkó férfi egyes 1. és 2. futam 18.45 síugrás nők, normálsánc 1. sorozat és DÖNTŐ 19.05 curling vegyes páros csoportkör Dél-Korea–Egyesült Államok

Kanada–Észtország

Csehország–Svájc

Norvégia–Olaszország 19.30 hódeszka férfi big air DÖNTŐ 19.45 műkorcsolya csapat férfiak, rövid program 21.10 jégkorong női torna csoportkör Svájc–Kanada 22.05 műkorcsolya csapat jégtánc, szabad program Február 8., vasárnap (8 döntő) 9.00 hódeszka női párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező 10.00 hódeszka férfi párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező 10.05 curling vegyes páros csoportkör Norvégia–Csehország

Dél-Korea–Észtország 11.30 alpesi sí női lesiklás DÖNTŐ 12.30 sífutás férfi síatlon DÖNTŐ Büki Ádám, Kónya Ádám 13.00 hódeszka női párhuzamos óriás-műlesiklás nyolcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ 13.24 hódeszka férfi párhuzamos óriás-műlesiklás nyolcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ 14.05 sílövészet vegyes váltó DÖNTŐ 14.35 curling vegyes páros csoportkör Kanada–Svédország

Nagy-Britannia–Svájc

Egyesült Államok–Észtország

Olaszország–Csehország 16.00 gyorskorcsolya férfi 5000 méter DÖNTŐ 16.40 jégkorong női torna csoportkör Franciaország–Svédország 17.00 szánkó férfi egyes 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 19.05 curling vegyes páros csoportkör Olaszország–Nagy-Britannia

Egyesült Államok–Svédország

Svájc–Norvégia

Kanada–Dél-Korea 19.30 hódeszka női big air selejtező 19.30 műkorcsolya csapat páros, szabad program 20.45 műkorcsolya csapat nők, szabad program 21.10 jégkorong női torna csoportkör Csehország–Finnország 21.55 műkorcsolya csapat férfiak, szabad program – DÖNTŐ Február 9., hétfő (5 döntő) 10.05 curling vegyes páros csoportkör Svájc–Kanada

Olaszország–Egyesült Államok

Norvégia–Dél-Korea

Csehország–Észtország 10.30 alpesi sí kombináció, férficsapat lesiklás 12.10 jégkorong női torna csoportkör Japán–Olaszország 12.30 szabadstílusú sí női slopestyle DÖNTŐ 14.00 alpesi sí kombináció, férficsapat műlesiklás – DÖNTŐ 16.40 jégkorong női torna csoportkör Németország–Franciaország 17.00 szánkó női egyes 1. és 2. futam 17.30 gyorskorcsolya női 1000 méter DÖNTŐ 18.05 curling vegyes páros elődöntő

(2 meccs) 19.00 síugrás férfiak, normálsánc 1. sorozat és DÖNTŐ 19.20 műkorcsolya jégtánc ritmustánc 19.30 hódeszka női big air DÖNTŐ 20.40 jégkorong női torna csoportkör Svájc–Egyesült Államok 21.10 jégkorong női torna csoportkör Kanada–Csehország Február 10., kedd (9 döntő) 9.15 sífutás női sprint (klasszikus) selejtező Pónya Sára 9.50 sífutás férfi sprint (klasszikus) selejtező Büki Ádám, Kónya Ádám 10.30 alpesi sí kombináció, női csapat lesiklás 10.30 rövid pályás gyorskorcsolya női 500 méter előfutam Végi Diána Laura 11.08 rövid pályás gyorskorcsolya férfi 1000 méter előfutam Moon Wonjun, Nógrádi Bence 11.15 szabadstílusú sí férfi mogul selejtező 11.45 sífutás női sprint (klasszikus) negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Pónya Sára ? 11.53 rövid pályás gyorskorcsolya vegyes váltó (2000 méter) negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence

Tiborcz Dániel, Somodi Maja, Végi Diána Laura 12.10 jégkorong női torna csoporkör Japán–Svédország 12.15 sífutás férfi sprint (klasszikus) negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Büki Ádám ?, Kónya Ádám ? 12.30 szabadstílusú sí férfi slopestyle DÖNTŐ 13.30 sílövészet férfi 20 km, egyéni indításos DÖNTŐ 14.00 alpesi sí kombináció, női csapat műlesiklás (DÖNTŐ) 14.05 curling vegyes páros bronzmérkőzés 14.15 szabadstílusú sí női mogul selejtező 16.40 jégkorong női torna csoporkör Olaszország–Németország 17.00 szánkó női egyes 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 18.05 curling vegyes páros DÖNTŐ 18.30 műkorcsolya férfiak rövid program 18.45 síugrás vegyes csapat 1. sorozat és DÖNTŐ 20.10 jégkorong női torna csoporkör Kanada–Egyesült Államok 21.10 jégkorong női torna csoporkör Finnország–Svájc Február 11., szerda (8 döntő) 10.00 északi összetett egyéni (Gundersen) síugrás (normálsánc) 10.30 hódeszka női félcső selejtező 11.00 szabadstílusú sí női mogul selejtező 11.30 alpesi sí férfi szuper-G DÖNTŐ 13.45 északi összetett egyéni (Gundersen) sífutás (10 km) – DÖNTŐ 14.15 szabadstílusú sí női mogul DÖNTŐ 14.15 sílövészet női 15 km, egyéni indításos DÖNTŐ 16.40 jégkorong férfi torna csoportkör Szlovákia–Finnország 17.00 szánkó női kettes 1. futam 17.51 szánkó férfi kettes 1. futam 18.30 gyorskorcsolya férfi 1000 méter DÖNTŐ Kim Minseok 18.53 szánkó női egyes 2. futam (DÖNTŐ) 19.05 curling férfi torna selejtező Svédország–Olaszország

Kanada–Németország

Csehország–Egyesüt Államok

Kína–Nagy-Britannia 19.30 hódeszka férfi félcső selejtező 19.30 műkorcsolya jégtánc szabad program (DÖNTŐ) 19.44 szánkó férfi kettes 2. futam (DÖNTŐ) 21.10 jégkorong férfi torna csoportkör Svédország–Olaszország Február 12., csütörtök (9 döntő) 9.05 curling női torna csoportkör Dél-Korea–Egyesült Államok

Japán–Svédország

Olaszország–Svájc

Kanada–Dánia 9.30 szkeleton férfiak 1. és 2. futam 10.00 hódeszka férfi krossz rangsoroló futamok 10.00 szabadstílusú sí férfi mogul selejtező 11.30 alpesi sí női szuper-G DÖNTŐ 12.10 jégkorong férfi torna csoportkör Svájc–Franciaország 12.15 szabadstílusú sí férfi mogul DÖNTŐ 13.00 sífutás női 10 km

(szabad stílus) DÖNTŐ Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára 13.45 hódeszka férfi krossz nyolcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, DÖNTŐ 14.05 curling férfi torna csoportkör Norvégia–Németország

Egyesült Államok–Svájc

Nagy-Britannia–Svédország 16.30 gyorskorcsolya női 5000 méter DÖNTŐ 16.40 jégkorong férfi torna csoportkör Csehország–Kanada 18.30 szánkó csapat, váltó DÖNTŐ 19.05 curling női torna csoportkör Kína–Nagy-Britannia

Olaszország–Dél-Korea

Dánia–Japán

Svédország–Egyesült Államok 19.30 hódeszka női félcső DÖNTŐ 20.15 rövid pályás gyorskorcsolya női 500 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Végi Diána Laura ? 20.29 rövid pályás gyorskorcsolya férfi 1000 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Moon Wonjun ?, Nógrádi Bence? 21.10 jégkorong férfi torna csoportkör Lettország–Egyesült Államok

Németország–Dánia Február 13., péntek (7 döntő) 9.05 curling férfi torna csoportkör Kanada–Egyesült Államok

Nagy-Britannia–Olaszország

Kína–Norvégia

Svájc–Csehország 10.00 hódeszka női krossz rangsoroló futamok 11.45 sífutás férfi 10 km (szabad stílus) DÖNTŐ Büki Ádám, Kónya Ádám 12.10 jégkorong férfi torna csoportkör Finnország–Svédország

Olaszország–Szlovákia 13.30 hódeszka női krossz nyolcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, DÖNTŐ 14.00 sílövészet férfi sprint (10 km) DÖNTŐ 14.05 curling női torna csoportkör Dánia–Svédország

Kína–Svájc

Egyesült Államok–Kanada

Nagy-Britannia–Dél-Korea 16.00 gyorskorcsolya férfi 10 000 méter DÖNTŐ 16.00 szkeleton nők 1. és 2. futam 16.40 jégkorong férfi torna csoportkör Franciaország–Csehország 16.40 jégkorong női torna negyeddöntő 19.00 műkorcsolya férfiak szabad program (DÖNTŐ) 19.05 curling férfi torna csoportkör Svájc–Kína

Csehország–Norvégia

Németország–Olaszország

Kanada–Svédország 19.30 hódeszka férfi félcső DÖNTŐ 19.30 szkeleton férfiak 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 21.10 jégkorong férfi torna csoportkör Kanada–Svájc 21.10 jégkorong női torna negyeddöntő Február 14., szombat (8 döntő) 9.05 curling női torna csoportkör Olaszország–Kína

Nagy-Britannia–Kanada

Svájc–Japán 10.00 alpesi sí férfi óriás-műlesiklás 1. futam Úry Bálint 10.30 szabadstílusú sí női párhuzmos mogul 1. forduló, nyolcaddöntő

negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ 12.00 sífutás női váltó (4x7.5 km) DÖNTŐ 12.10 jégkorong férfi torna csoportkör Svédország–Szlovákia

Németország–Lettország 13.30 alpesi sí férfi óriás-műlesiklás 2. futam (DÖNTŐ) Úry Bálint ? 14.05 curling férfi torna csoportkör Csehország–Nagy-Britannia

Svédország–Kína

Svájc–Kanada

Németország–Egyesült Államok 14.45 sílövészet női sprint (7.5 km) DÖNTŐ 16.00 gyorskorcsolya női csapat üldözéses negyeddöntő 16.40 jégkorong férfi torna csoportkör Finnország–Olaszország 16.40 jégkorong női torna negyeddöntő 17.00 gyorskorcsolya férfi 500 méter DÖNTŐ 18.00 szkeleton nők 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 18.45 síugrás férfiak, nagysánc 1. sorozat és DÖNTŐ 19.05 curling női torna csoportkör Kanada–Svájc

Japán–Egyesült Államok

Dél-Korea–Dánia

Olaszország–Svédország 19.30 szabadstílusú sí női big air selejtező 20.15 rövid pályás gyorskorcsolya férfi 1500 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Moon Wonjun, Nógrádi Bence 20.59 rövid pályás gyorskorcsolya női 1000 méter előfutamok Somodi Maja, Végi Diána Laura 21.10 jégkorong férfi torna csoportkör Egyesült Államok–Dánia 21.10 jégkorong női torna negyeddöntő 22.00 rövid pályás gyorskorcsolya női váltó (3000 méter) elődöntő Február 15., vasárnap (9 döntő) 9.05 curling férfi torna csoportkör Egyesült Államok–Svédország

Németország–Nagy-Britannia

Norvégia–Olaszország 10.00 alpesi sí női óriás-műlesiklás 1. futam Tóth Zita 10.00 bob női monobob 1. és 2. futam 10.30 szabadstílusú sí férfi párhuzamos mogul 1. forduló, nyolcaddöntő

negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ 11.15 sílövészet férfi üdözéses (12.5 km) DÖNTŐ 12.00 sífutás férfi váltó (4x7.5 km) DÖNTŐ 12.10 jégkorong férfi torna csoportkör Svájc–Csehország 13.30 alpesi sí női óriás-műlesiklás 2. futam (DÖNTŐ) Tóth Zita ? 13.45 hódeszka krossz, vegyes csapat negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ 14.05 curling női torna csoportkör Japán–Dél-Korea

Dánia–Olaszország

Nagy-Britannia–Svédország

Egyesült Államok–Kína 14.45 sílövészet női üldözéses (10 km) DÖNTŐ 16.00 gyorskorcsolya férfi csapat üldözéses negyeddöntő 16.40 jégkorong férfi torna csoportkör Kanada–Franciaország 17.03 gyorskorcsolya női 500 méter DÖNTŐ 18.00 szkeleton vegyes csapat DÖNTŐ 18.45 síugrás nők, nagysánc 1. sorozat és DÖNTŐ 19.05 curling férfi torna csoportkör Kína–Kanada

Norvégia–Egyesült Államok

Olaszország–Csehország

Nagy-Britannia–Svájc 19.10 jégkorong férfi torna csoportkör Dánia–Lettország 19.30 szabadstílusú sí férfi big air selejtező 19.45 műkorcsolya páros rövid program Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 21.10 jégkorong férfi torna csoportkör Egyesült Államok–Németország Február 16., hétfő (6 döntő) 9.05 curling női torna csoportkör Svédország–Svájc

Kína–Kanada

Dánia–Nagy-Britannia 10.00 alpesi sí férfi műlesiklás 1. futam Úry Bálint 10.00 bob férfi kettes 1. futam 10.30 hódeszka női slopestyle selejtező 11.00 rövid pályás gyorskorcsolya női 1000 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Somodi Maja ?, Végi Diána Laura ? 11.18 rövid pályás gyorskorcsolya férfi 500 méter Moon Wonjun 11.57 bob férfi kettes 2. futam 12.04 rövid pályás gyorskorcsolya férfi váltó (5000 méter) elődöntő Moon Wonjun, Major Dominik

Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel 13.30 alpesi sí férfi műlesiklás 2. futam (DÖNTŐ) Úry Bálint ? 14.00 hódeszka férfi slopestyle selejtező 14.04 curling férfi torna csoportkör Nagy-Britannia–Norvégia

Csehország–Kanada

Svédország–Németország

Olaszország–Kína 16.40 jégkorong női torna elődöntő 19.00 bob női monobob 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 19.00 síugrás férfi szupercsapat 1., 2. és 3. sorozat (DÖNTŐ) 19.05 curling női torna csoportkör Egyesült Államok–Olaszország

Dél-Korea–Kína

Svájc–Nagy-Britannia

Japán–Kanada 19.30 szabadstílusú sí női big air DÖNTŐ 20.00 műkorcsolya páros szabad program (DÖNTŐ) Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei ? 21.10 jégkorong női torna elődöntő Február 17., kedd (7 döntő) 9.05 curling férfi torna csoportkör Svájc–Svédország

Egyesült Államok–Kína

Csehország–Németország 10.00 északi összetett egyéni (Gundersen) síugrás (nagysánc) 10.45 szabadstílusú sí női ugrás selejtező 12.10 jégkorong férfi torna rájátszás

(2 meccs) 13.00 hódeszka női slopestyle DÖNTŐ 13.30 szabadstílusú sí férfi ugrás selejtező 13.45 északi összetett egyéni (Gundersen) sífutás (10 km) – DÖNTŐ 14.05 curling női torna csoportkör Svédország–Kanada

Olaszország–Japán

Dánia–Egyesült Államok

Dél-Korea–Svájc 14.30 sílövészet férfi váltó (4x7.5 km) DÖNTŐ 14.30 gyorskorcsolya férfi csapat üldözéses elődöntő 14.52 gyorskorcsolya női csapat üldözéses elődöntő 15.24 gyorskorcsolya férfi csapat üldözéses D- és C-döntő 15.43 gyorskorcsolya női csapat üldözéses D- és C-döntő 16.22 gyorskorcsolya férfi csapat üldözéses B-döntő és DÖNTŐ 16.40 jégkorong férfi torna rájátszás 16.41 gyorskorcsolya női csapat üldözéses B-döntő és DÖNTŐ 18.45 műkorcsolya nők rövid program 19.00 bob férfi kettes 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 19.05 curling férfi torna csoportkör Németország–Svájc

Egyesült Államok–Olaszország

Kanada–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia 19.30 szabadstílusú sí férfi big air DÖNTŐ 21.10 jégkorong férfi torna rájátszás Február 18., szerda (8 arany) 09.05 curling női torna csoportkör Kína–Dánia

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

Svédország–Dél-Korea 09.45 sífutás női csapatsprint

(szabad stílus) selejtező Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára 10.00 alpesi sí női műlesikás 1. futam Tóth Zita 10.15 sífutás férfi csapatsprint

(szabad stílus) selejtező Büki Ádám, Kónya Ádám 11.30 szabadstílusú sí női ugrás DÖNTŐ 11.45 sífutás női csapatsprint

(szabad stílus) DÖNTŐ Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára ? 12.10 jégkorong férfi torna negyeddöntő 12.15 sífutás férfi csapatsprint

(szabad stílus) DÖNTŐ Büki Ádám, Kónya Ádám ? 12.30 hódeszka férfi slopestyle DÖNTŐ 13.30 alpesi sí női műlesikás 2. futam (DÖNTŐ) Tóth Zita ? 14.05 curling férfi torna csoportkör Olaszország–Kanada

Kína–Csehország

Norvégia–Svájc

Egyesült Államok–Nagy-Britannia 14.45 sílövészet női váltó (4x6 km) DÖNTŐ 16.40 jégkorong férfi torna negyeddöntő 18.10 jégkorong férfi torna negyeddöntő 19.05 curling női torna csoportkör Nagy-Britannia–Japán

Svájc–Dánia

Kanada–Olaszország

Kína–Svédország 20.15 rövid pályás gyorskorcsolya férfi 500 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Moon Wonjun ? 20.50 rövid pályás gyorskorcsolya női váltó (3000 méter) DÖNTŐ 21.10 jégkorong férfi torna negyeddöntő Február 19., csütörtök (7 arany) 9.05 curling férfi torna csoportkör Svédország–Csehország

Olaszország–Svájc

Kína–Németország

Norvégia–Kanada 9.50 sítriatlon női sprint előfutamok 10.00 északi összetett csapatsprint síugrás 10.30 sítriatlon férfi sprint előfutamok 10.30 szabadstílusú sí férfi félcső selejtező 11.30 szabadstílusú sí férfi ugrás DÖNTŐ 12.55 sítriatlon női sprint elődöntő, DÖNTŐ 13.25 sítriatlon férfi sprint elődöntő, DÖNTŐ 14.00 északi összetett csapatsprint sífutás (DÖNTŐ) 14.05 curling női torna csoportkör Svájc–Egyesült Államok

Kanada–Dél-Korea

Japán–Kína

Nagy-Britannia–Olaszország 14.40 jégkorong női torna bronzmeccs 16.30 gyorskorcsolya férfi 1500 méter DÖNTŐ Kim Minseok 19.00 műkorcsolya nők szabad program (DÖNTŐ) 19.05 curling férfi torna elődöntő

(2 meccs) 19.10 jégkorong női torna DÖNTŐ 19.30 szabadstílusú sí női félcső selejtező Február 20., péntek (6 arany) 10.00 szabadstílusú sí női krossz rangsoroló futamok 12.00 szabadstílusú sí női krossz nylcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, DÖNTŐ 14.05 curling női torna elődöntő

(2 meccs) 14.15 sílövészet férfi tömegrajtos (15 km) DÖNTŐ 16.30 gyorskorcsolya női 1500 méter DÖNTŐ 16.40 jégkorong férfi torna elődöntő 18.00 bob női kettes 1. és 2. futam 19.05 curling férfi torna bronzmeccs 19.30 szabadstílusú sí férfi félcső DÖNTŐ 20.15 rövid pályás gyorskorcsolya női 1500 méter negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ Somodi Maja, Végi Diána Laura 21.10 jégkorong férfi torna elődöntő 21.17 rövid pályás gyorskorcsolya férfi váltó (5000 méter) DÖNTŐ Moon Wonjun, Major Dominik

Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel ? Február 21., szombat (10 arany) 10.00 bob férfi négyes 1. és 2. futam 10.00 szabadstílusú sí férfi krossz rangsoroló futamok 10.45 szabadstílusú sí vegyes csapat, ugrás DÖNTŐ 11.00 sífutás férfi 50 km (klasszikus) DÖNTŐ Büki Ádám, Kónya Ádám 12.00 szabadstílusú sí férfi krossz nyolcaddöntő, negyeddöntő

elődöntő, DÖNTŐ 13.30 sítriatlon vegyes váltó DÖNTŐ 14.05 curling női torna bronzmeccs 14.15 sílövészet női tömegrajtos (12.5 km) DÖNTŐ 15.00 gyorskorcsolya férfi tömegrajtos elődöntő 15.50 gyorskorcsolya női tömegrajtos elődöntő 16.40 gyorskorcsolya férfi tömegrajtos DÖNTŐ 17.15 gyorskorcsolya női tömegrajtos DÖNTŐ 19.00 bob női kettes 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 19.05 curling férfi torna DÖNTŐ 19.30 szabadstílusú sí női félcső DÖNTŐ 20.40 jégkorong férfi torna bronzmeccs Február 22., vasárnap (4 döntő) 10.00 bob férfi négyes 3. és 4. futam (DÖNTŐ) 10.00 sífutás női 50 km (klasszikus) DÖNTŐ 11.05 curling női torna DÖNTŐ 14.10 jégkorong férfi torna DÖNTŐ