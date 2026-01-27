Téli olimpia 2026, adatbank
A FÉRFI JÉGKORONGTORNA ADATBANKJA ITT!
|Időpont
|Sportág
|Versenyszám
|Szakasz
|Eredmények, magyar indulók
|Február 4., szerda
|19.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Svédország–Dél-Korea
Nagy-Britannia–Norvégia
Kanada–Csehország
Észtország–Svájc
|Február 5., csütörtök
|10.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Nagy-Britannia–Észtország
Svédország–Csehország
Norvégia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Olaszország
|12.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Svédország–Németország
|14.35
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Egyesült Államok–Svájc
Norvégia–Kanada
|14.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Olaszország–Franciaország
|16.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Csehország
|19.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Kanada–Olaszország
Svájc–Dél-Korea
Észtország–Svédország
Csehország–Nagy-Britannia
|19.30
|hódeszka
|férfi big air
|selejtező
|21.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Finnország–Kanada
|Február 6., péntek
|09.55
|műkorcsolya
|csapat
|jégtánc, ritmustánc
|10.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Svédország–Nagy-Britannia
Olaszország–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
|11.35
|műkorcsolya
|csapat
|páros, rövid program
|12.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Franciaország–Japán
|13.35
|műkorcsolya
|csapat
|nők, rövid program
|14.35
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Csehország–Egyesült Államok
Észtország–Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
|14.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Csehország–Svájc
|20.00
|Megnyitó
|Február 7., szombat (5 döntő)
|10.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Svédország
|10.30
|szabadstílusú sí
|női slopestyle
|selejtező
|11.30
|alpesi sí
|férfi lesiklás
|DÖNTŐ
|12.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Németország–Japán
|13.00
|sífutás
|női síatlon
|DÖNTŐ
|14.00
|szabadstílusú sí
|férfi slopestyle
|selejtező
|14.35
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
|14.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Svédország–Olaszország
|16.00
|gyorskorcsolya
|női 3000 méter
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Finnország
|17.00
|szánkó
|férfi egyes
|1. és 2. futam
|18.45
|síugrás
|nők, normálsánc
|1. sorozat és DÖNTŐ
|19.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország
|19.30
|hódeszka
|férfi big air
|DÖNTŐ
|19.45
|műkorcsolya
|csapat
|férfiak, rövid program
|21.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Svájc–Kanada
|22.05
|műkorcsolya
|csapat
|jégtánc, szabad program
|Február 8., vasárnap (8 döntő)
|9.00
|hódeszka
|női párhuzamos óriás-műlesiklás
|selejtező
|10.00
|hódeszka
|férfi párhuzamos óriás-műlesiklás
|selejtező
|10.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Norvégia–Csehország
Dél-Korea–Észtország
|11.30
|alpesi sí
|női lesiklás
|DÖNTŐ
|12.30
|sífutás
|férfi síatlon
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám
|13.00
|hódeszka
|női párhuzamos óriás-műlesiklás
|nyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ
|13.24
|hódeszka
|férfi párhuzamos óriás-műlesiklás
|nyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ
|14.05
|sílövészet
|vegyes váltó
|DÖNTŐ
|14.35
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok–Észtország
Olaszország–Csehország
|16.00
|gyorskorcsolya
|férfi 5000 méter
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Franciaország–Svédország
|17.00
|szánkó
|férfi egyes
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Olaszország–Nagy-Britannia
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea
|19.30
|hódeszka
|női big air
|selejtező
|19.30
|műkorcsolya
|csapat
|páros, szabad program
|20.45
|műkorcsolya
|csapat
|nők, szabad program
|21.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Csehország–Finnország
|21.55
|műkorcsolya
|csapat
|férfiak, szabad program – DÖNTŐ
|Február 9., hétfő (5 döntő)
|10.05
|curling
|vegyes páros
|csoportkör
|Svájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
|10.30
|alpesi sí
|kombináció, férficsapat
|lesiklás
|12.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Japán–Olaszország
|12.30
|szabadstílusú sí
|női slopestyle
|DÖNTŐ
|14.00
|alpesi sí
|kombináció, férficsapat
|műlesiklás – DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Németország–Franciaország
|17.00
|szánkó
|női egyes
|1. és 2. futam
|17.30
|gyorskorcsolya
|női 1000 méter
|DÖNTŐ
|18.05
|curling
|vegyes páros
|elődöntő
(2 meccs)
|19.00
|síugrás
|férfiak, normálsánc
|1. sorozat és DÖNTŐ
|19.20
|műkorcsolya
|jégtánc
|ritmustánc
|19.30
|hódeszka
|női big air
|DÖNTŐ
|20.40
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Svájc–Egyesült Államok
|21.10
|jégkorong
|női torna
|csoportkör
|Kanada–Csehország
|Február 10., kedd (9 döntő)
|9.15
|sífutás
|női sprint (klasszikus)
|selejtező
Pónya Sára
|9.50
|sífutás
|férfi sprint (klasszikus)
|selejtező
Büki Ádám, Kónya Ádám
|10.30
|alpesi sí
|kombináció, női csapat
|lesiklás
|10.30
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 500 méter
|előfutam
Végi Diána Laura
|11.08
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|előfutam
Moon Wonjun, Nógrádi Bence
|11.15
|szabadstílusú sí
|férfi mogul
|selejtező
|11.45
|sífutás
|női sprint (klasszikus)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Pónya Sára ?
|11.53
|rövid pályás gyorskorcsolya
|vegyes váltó (2000 méter)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence
|12.10
|jégkorong
|női torna
|csoporkör
|Japán–Svédország
|12.15
|sífutás
|férfi sprint (klasszikus)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Büki Ádám ?, Kónya Ádám ?
|12.30
|szabadstílusú sí
|férfi slopestyle
|DÖNTŐ
|13.30
|sílövészet
|férfi 20 km, egyéni indításos
|DÖNTŐ
|14.00
|alpesi sí
|kombináció, női csapat
|műlesiklás (DÖNTŐ)
|14.05
|curling
|vegyes páros
|bronzmérkőzés
|14.15
|szabadstílusú sí
|női mogul
|selejtező
|16.40
|jégkorong
|női torna
|csoporkör
|Olaszország–Németország
|17.00
|szánkó
|női egyes
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|18.05
|curling
|vegyes páros
|DÖNTŐ
|18.30
|műkorcsolya
|férfiak
|rövid program
|18.45
|síugrás
|vegyes csapat
|1. sorozat és DÖNTŐ
|20.10
|jégkorong
|női torna
|csoporkör
|Kanada–Egyesült Államok
|21.10
|jégkorong
|női torna
|csoporkör
|Finnország–Svájc
|Február 11., szerda (8 döntő)
|10.00
|északi összetett
|egyéni (Gundersen)
|síugrás (normálsánc)
|10.30
|hódeszka
|női félcső
|selejtező
|11.00
|szabadstílusú sí
|női mogul
|selejtező
|11.30
|alpesi sí
|férfi szuper-G
|DÖNTŐ
|13.45
|északi összetett
|egyéni (Gundersen)
|sífutás (10 km) – DÖNTŐ
|14.15
|szabadstílusú sí
|női mogul
|DÖNTŐ
|14.15
|sílövészet
|női 15 km, egyéni indításos
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Szlovákia–Finnország
|17.00
|szánkó
|női kettes
|1. futam
|17.51
|szánkó
|férfi kettes
|1. futam
|18.30
|gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|DÖNTŐ
Kim Minseok
|18.53
|szánkó
|női egyes
|2. futam (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|férfi torna
|selejtező
|Svédország–Olaszország
Kanada–Németország
Csehország–Egyesüt Államok
Kína–Nagy-Britannia
|19.30
|hódeszka
|férfi félcső
|selejtező
|19.30
|műkorcsolya
|jégtánc
|szabad program (DÖNTŐ)
|19.44
|szánkó
|férfi kettes
|2. futam (DÖNTŐ)
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Svédország–Olaszország
|Február 12., csütörtök (9 döntő)
|9.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Dél-Korea–Egyesült Államok
Japán–Svédország
Olaszország–Svájc
Kanada–Dánia
|9.30
|szkeleton
|férfiak
|1. és 2. futam
|10.00
|hódeszka
|férfi krossz
|rangsoroló futamok
|10.00
|szabadstílusú sí
|férfi mogul
|selejtező
|11.30
|alpesi sí
|női szuper-G
|DÖNTŐ
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Svájc–Franciaország
|12.15
|szabadstílusú sí
|férfi mogul
|DÖNTŐ
|13.00
|sífutás
|női 10 km
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára
|13.45
|hódeszka
|férfi krossz
|nyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ
|14.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Norvégia–Németország
Egyesült Államok–Svájc
Nagy-Britannia–Svédország
|16.30
|gyorskorcsolya
|női 5000 méter
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Csehország–Kanada
|18.30
|szánkó
|csapat, váltó
|DÖNTŐ
|19.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Kína–Nagy-Britannia
Olaszország–Dél-Korea
Dánia–Japán
Svédország–Egyesült Államok
|19.30
|hódeszka
|női félcső
|DÖNTŐ
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Végi Diána Laura ?
|20.29
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun ?, Nógrádi Bence?
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Lettország–Egyesült Államok
Németország–Dánia
|Február 13., péntek (7 döntő)
|9.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Kanada–Egyesült Államok
Nagy-Britannia–Olaszország
Kína–Norvégia
Svájc–Csehország
|10.00
|hódeszka
|női krossz
|rangsoroló futamok
|11.45
|sífutás
|férfi 10 km (szabad stílus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Finnország–Svédország
Olaszország–Szlovákia
|13.30
|hódeszka
|női krossz
|nyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ
|14.00
|sílövészet
|férfi sprint (10 km)
|DÖNTŐ
|14.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Dánia–Svédország
Kína–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
Nagy-Britannia–Dél-Korea
|16.00
|gyorskorcsolya
|férfi 10 000 méter
|DÖNTŐ
|16.00
|szkeleton
|nők
|1. és 2. futam
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Franciaország–Csehország
|16.40
|jégkorong
|női torna
|negyeddöntő
|19.00
|műkorcsolya
|férfiak
|szabad program (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Svájc–Kína
Csehország–Norvégia
Németország–Olaszország
Kanada–Svédország
|19.30
|hódeszka
|férfi félcső
|DÖNTŐ
|19.30
|szkeleton
|férfiak
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Kanada–Svájc
|21.10
|jégkorong
|női torna
|negyeddöntő
|Február 14., szombat (8 döntő)
|9.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Olaszország–Kína
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Japán
|10.00
|alpesi sí
|férfi óriás-műlesiklás
|1. futam
Úry Bálint
|10.30
|szabadstílusú sí
|női párhuzmos mogul
|1. forduló, nyolcaddöntő
negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
|12.00
|sífutás
|női váltó (4x7.5 km)
|DÖNTŐ
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Svédország–Szlovákia
Németország–Lettország
|13.30
|alpesi sí
|férfi óriás-műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Úry Bálint ?
|14.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Csehország–Nagy-Britannia
Svédország–Kína
Svájc–Kanada
Németország–Egyesült Államok
|14.45
|sílövészet
|női sprint (7.5 km)
|DÖNTŐ
|16.00
|gyorskorcsolya
|női csapat üldözéses
|negyeddöntő
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Finnország–Olaszország
|16.40
|jégkorong
|női torna
|negyeddöntő
|17.00
|gyorskorcsolya
|férfi 500 méter
|DÖNTŐ
|18.00
|szkeleton
|nők
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|18.45
|síugrás
|férfiak, nagysánc
|1. sorozat és DÖNTŐ
|19.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Kanada–Svájc
Japán–Egyesült Államok
Dél-Korea–Dánia
Olaszország–Svédország
|19.30
|szabadstílusú sí
|női big air
|selejtező
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun, Nógrádi Bence
|20.59
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1000 méter
|előfutamok
Somodi Maja, Végi Diána Laura
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Dánia
|21.10
|jégkorong
|női torna
|negyeddöntő
|22.00
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női váltó (3000 méter)
|elődöntő
|Február 15., vasárnap (9 döntő)
|9.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
|10.00
|alpesi sí
|női óriás-műlesiklás
|1. futam
Tóth Zita
|10.00
|bob
|női monobob
|1. és 2. futam
|10.30
|szabadstílusú sí
|férfi párhuzamos mogul
|1. forduló, nyolcaddöntő
negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
|11.15
|sílövészet
|férfi üdözéses (12.5 km)
|DÖNTŐ
|12.00
|sífutás
|férfi váltó (4x7.5 km)
|DÖNTŐ
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Svájc–Csehország
|13.30
|alpesi sí
|női óriás-műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Tóth Zita ?
|13.45
|hódeszka
|krossz, vegyes csapat
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
|14.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
|14.45
|sílövészet
|női üldözéses (10 km)
|DÖNTŐ
|16.00
|gyorskorcsolya
|férfi csapat üldözéses
|negyeddöntő
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Kanada–Franciaország
|17.03
|gyorskorcsolya
|női 500 méter
|DÖNTŐ
|18.00
|szkeleton
|vegyes csapat
|DÖNTŐ
|18.45
|síugrás
|nők, nagysánc
|1. sorozat és DÖNTŐ
|19.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc
|19.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Dánia–Lettország
|19.30
|szabadstílusú sí
|férfi big air
|selejtező
|19.45
|műkorcsolya
|páros
|rövid program
Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Németország
|Február 16., hétfő (6 döntő)
|9.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
|10.00
|alpesi sí
|férfi műlesiklás
|1. futam
Úry Bálint
|10.00
|bob
|férfi kettes
|1. futam
|10.30
|hódeszka
|női slopestyle
|selejtező
|11.00
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1000 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Somodi Maja ?, Végi Diána Laura ?
|11.18
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 500 méter
Moon Wonjun
|11.57
|bob
|férfi kettes
|2. futam
|12.04
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi váltó (5000 méter)
|elődöntő
Moon Wonjun, Major Dominik
|13.30
|alpesi sí
|férfi műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Úry Bálint ?
|14.00
|hódeszka
|férfi slopestyle
|selejtező
|14.04
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
|16.40
|jégkorong
|női torna
|elődöntő
|19.00
|bob
|női monobob
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|19.00
|síugrás
|férfi szupercsapat
|1., 2. és 3. sorozat (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
|19.30
|szabadstílusú sí
|női big air
|DÖNTŐ
|20.00
|műkorcsolya
|páros
|szabad program (DÖNTŐ)
Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei ?
|21.10
|jégkorong
|női torna
|elődöntő
|Február 17., kedd (7 döntő)
|9.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Svájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország
|10.00
|északi összetett
|egyéni (Gundersen)
|síugrás (nagysánc)
|10.45
|szabadstílusú sí
|női ugrás
|selejtező
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|rájátszás
(2 meccs)
|13.00
|hódeszka
|női slopestyle
|DÖNTŐ
|13.30
|szabadstílusú sí
|férfi ugrás
|selejtező
|13.45
|északi összetett
|egyéni (Gundersen)
|sífutás (10 km) – DÖNTŐ
|14.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Svájc
|14.30
|sílövészet
|férfi váltó (4x7.5 km)
|DÖNTŐ
|14.30
|gyorskorcsolya
|férfi csapat üldözéses
|elődöntő
|14.52
|gyorskorcsolya
|női csapat üldözéses
|elődöntő
|15.24
|gyorskorcsolya
|férfi csapat üldözéses
|D- és C-döntő
|15.43
|gyorskorcsolya
|női csapat üldözéses
|D- és C-döntő
|16.22
|gyorskorcsolya
|férfi csapat üldözéses
|B-döntő és DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|rájátszás
|16.41
|gyorskorcsolya
|női csapat üldözéses
|B-döntő és DÖNTŐ
|18.45
|műkorcsolya
|nők
|rövid program
|19.00
|bob
|férfi kettes
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
|19.30
|szabadstílusú sí
|férfi big air
|DÖNTŐ
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|rájátszás
|Február 18., szerda (8 arany)
|09.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Kína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország–Dél-Korea
|09.45
|sífutás
|női csapatsprint
(szabad stílus)
selejtező
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára
|10.00
|alpesi sí
|női műlesikás
|1. futam
Tóth Zita
|10.15
|sífutás
|férfi csapatsprint
(szabad stílus)
|selejtező
Büki Ádám, Kónya Ádám
|11.30
|szabadstílusú sí
|női ugrás
|DÖNTŐ
|11.45
|sífutás
|női csapatsprint
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára ?
|12.10
|jégkorong
|férfi torna
|negyeddöntő
|12.15
|sífutás
|férfi csapatsprint
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám ?
|12.30
|hódeszka
|férfi slopestyle
|DÖNTŐ
|13.30
|alpesi sí
|női műlesikás
|2. futam (DÖNTŐ)
Tóth Zita ?
|14.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
|14.45
|sílövészet
|női váltó (4x6 km)
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|negyeddöntő
|18.10
|jégkorong
|férfi torna
|negyeddöntő
|19.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun ?
|20.50
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női váltó (3000 méter)
|DÖNTŐ
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|negyeddöntő
|Február 19., csütörtök (7 arany)
|9.05
|curling
|férfi torna
|csoportkör
|Svédország–Csehország
Olaszország–Svájc
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
|9.50
|sítriatlon
|női sprint
|előfutamok
|10.00
|északi összetett
|csapatsprint
|síugrás
|10.30
|sítriatlon
|férfi sprint
|előfutamok
|10.30
|szabadstílusú sí
|férfi félcső
|selejtező
|11.30
|szabadstílusú sí
|férfi ugrás
|DÖNTŐ
|12.55
|sítriatlon
|női sprint
|elődöntő, DÖNTŐ
|13.25
|sítriatlon
|férfi sprint
|elődöntő, DÖNTŐ
|14.00
|északi összetett
|csapatsprint
|sífutás (DÖNTŐ)
|14.05
|curling
|női torna
|csoportkör
|Svájc–Egyesült Államok
Kanada–Dél-Korea
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország
|14.40
|jégkorong
|női torna
|bronzmeccs
|16.30
|gyorskorcsolya
|férfi 1500 méter
|DÖNTŐ
Kim Minseok
|19.00
|műkorcsolya
|nők
|szabad program (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|férfi torna
|elődöntő
(2 meccs)
|19.10
|jégkorong
|női torna
|DÖNTŐ
|19.30
|szabadstílusú sí
|női félcső
|selejtező
|Február 20., péntek (6 arany)
|10.00
|szabadstílusú sí
|női krossz
|rangsoroló futamok
|12.00
|szabadstílusú sí
|női krossz
|nylcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ
|14.05
|curling
|női torna
|elődöntő
(2 meccs)
|14.15
|sílövészet
|férfi tömegrajtos (15 km)
|DÖNTŐ
|16.30
|gyorskorcsolya
|női 1500 méter
|DÖNTŐ
|16.40
|jégkorong
|férfi torna
|elődöntő
|18.00
|bob
|női kettes
|1. és 2. futam
|19.05
|curling
|férfi torna
|bronzmeccs
|19.30
|szabadstílusú sí
|férfi félcső
|DÖNTŐ
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Somodi Maja, Végi Diána Laura
|21.10
|jégkorong
|férfi torna
|elődöntő
|21.17
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi váltó (5000 méter)
|DÖNTŐ
Moon Wonjun, Major Dominik
|Február 21., szombat (10 arany)
|10.00
|bob
|férfi négyes
|1. és 2. futam
|10.00
|szabadstílusú sí
|férfi krossz
|rangsoroló futamok
|10.45
|szabadstílusú sí
|vegyes csapat, ugrás
|DÖNTŐ
|11.00
|sífutás
|férfi 50 km (klasszikus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám
|12.00
|szabadstílusú sí
|férfi krossz
|nyolcaddöntő, negyeddöntő
elődöntő, DÖNTŐ
|13.30
|sítriatlon
|vegyes váltó
|DÖNTŐ
|14.05
|curling
|női torna
|bronzmeccs
|14.15
|sílövészet
|női tömegrajtos (12.5 km)
|DÖNTŐ
|15.00
|gyorskorcsolya
|férfi tömegrajtos
|elődöntő
|15.50
|gyorskorcsolya
|női tömegrajtos
|elődöntő
|16.40
|gyorskorcsolya
|férfi tömegrajtos
|DÖNTŐ
|17.15
|gyorskorcsolya
|női tömegrajtos
|DÖNTŐ
|19.00
|bob
|női kettes
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|19.05
|curling
|férfi torna
|DÖNTŐ
|19.30
|szabadstílusú sí
|női félcső
|DÖNTŐ
|20.40
|jégkorong
|férfi torna
|bronzmeccs
|Február 22., vasárnap (4 döntő)
|10.00
|bob
|férfi négyes
|3. és 4. futam (DÖNTŐ)
|10.00
|sífutás
|női 50 km (klasszikus)
|DÖNTŐ
|11.05
|curling
|női torna
|DÖNTŐ
|14.10
|jégkorong
|férfi torna
|DÖNTŐ