Szoboszlai ismét a hónap játékosa lett a Liverpoolnál

A Liverpool közleménye szerint Szoboszlai mögött Hugo Ekitiké végzett a második, míg Virgil van Dijk a harmadik helyen.

„Ismét köszönöm a szurkolóknak. Nagyszerű, hogy negyedszer is engem láttak a legjobbnak, de folytatnunk kell tovább, mert még hosszú az idény, és sok mindent el szeretnénk érni” – olvasható Szoboszlai nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

Szoboszlait középpályásként és jobbhátvédként is bevetette Arne Slot. A magyar labdarúgó februárban remek szabadrúgásgólt szerzett a Manchester City ellen, de a vége előtt nem sokkal kiállították.

Szoboszlai negyedszer lett a hónap legjobbja, korábban augusztusban, októberben és novemberben ítélték oda neki az elismerést. Rajta kívül Federico Chiesát, Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet egyszer-egyszer látták a hónap legjobbjának a szurkolók.