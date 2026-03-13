Szoboszlai ismét a hónap játékosa lett a Liverpoolnál

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.13. 18:13
Szoboszlai negyedszer lett a hónap liverpooli játékosa (Fotó: Getty Images)
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Szoboszlai Dominikot negyedszer választották meg a hónap legjobbjának.

A Liverpool közleménye szerint Szoboszlai mögött Hugo Ekitiké végzett a második, míg Virgil van Dijk a harmadik helyen.

„Ismét köszönöm a szurkolóknak. Nagyszerű, hogy negyedszer is engem láttak a legjobbnak, de folytatnunk kell tovább, mert még hosszú az idény, és sok mindent el szeretnénk érni” – olvasható Szoboszlai nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

Szoboszlait középpályásként és jobbhátvédként is bevetette Arne Slot. A magyar labdarúgó februárban remek szabadrúgásgólt szerzett a Manchester City ellen, de a vége előtt nem sokkal kiállították.

Szoboszlai negyedszer lett a hónap legjobbja, korábban augusztusban, októberben és novemberben ítélték oda neki az elismerést. Rajta kívül Federico Chiesát, Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet egyszer-egyszer látták a hónap legjobbjának a szurkolók.

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
EA FC 26: Szoboszlai Dominik és Puskás Ferenc is új kártyát kapott

Légiósok
1 perce

„Kerkez jó, de mindenképpen tisztességes teljesítményt nyújtott” – Arne Slot az NS-nek

Angol labdarúgás
8 órája

Szoboszlai szerezte február legszebb gólját a Liverpoolban

Angol labdarúgás
9 órája

A cseh és a lengyel ligára is érdemes figyelnie Marco Rossinak

Légiósok
13 órája

Magyar válogatott igazolás Ausztriában, Csehországban, Szerbiában is, meglepetéscsatár Hollandiából

Légiósok
Tegnap, 14:41

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ 17. legértékesebb játékosa – megérdemelt?

Légiósok
2026.03.11. 19:50

Willi Orbánnal nem hosszabbít a Leipzig – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.03.11. 16:09

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Angol labdarúgás
2026.03.11. 15:17
Ezek is érdekelhetik