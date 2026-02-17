Nemzeti Sportrádió

Nagy csatában norvég arany a szabad stílusú sí férfi big air döntőjében

2026.02.17. 21:25
Fotó: Getty Images
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 big air szabad stílusú sí
Meglepetésre Tormod Frostad győzelmével ért véget szabad stílusú síben a férfiak big air versenye a milánói-cortinai téli olimpián. A norvég bajnok, illetve az ezüstérmet megszerző amerikai Mac Forehand mellett a bronzérmes Matej Svancer is kimagasló pontszámmal zárt.

 

A verseny magas színvonalára jellező, hogy Frostad egy 97-es és egy 98.50-es pontértékű ugrással szerezte meg az aranyérmet.

Az utolsó kör előtt Frostad 2.25 ponttal vezetett az amerikai Mac Forehand előtt, a harmadik helyen pedig az osztrák Matej Svancer állt további három pont hátránnyal. A harmadik fordulóban fordított sorrendben következtek a sportolók, és mire Svancerre került a sor, már eldőlt, hogy ők hárman zárnak a dobogón. Az viszont még nem, hogy milyen sorrendben. Az osztrák aztán az első ugrását 4.25 ponttal megjavítva felugrott a második helyre, amire Forehand egy szenzációs ugrással válaszolt, és átvette a vezetést. A nyomás ezzel a versenyben végig vezető Frostadra került, ő azonban nem remegett meg, sőt, az első sorozatban bemutatott ugrásához ugyanis még egy fél fordulatot hozzátett, amit a zsűri 98.5 ponttal jutalmazott. Így pedig visszavette az első helyet és olimpiai bajnok lett.

A 23 éves Frostadnak ez volt az első érme az olimpiákon. Norvégia ezzel megvédte ezt a címet, mivel 2022-ben is a skandináv ország ridere, Birk Ruud nyert. Az amerikai Mac Forehand (ezüst) és az osztrák Matej Svancer (bronz) is először állhatott dobogóra a téli játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Férfi big air
 1. Tormod Frostad (Norvégia) 195.50
2. Mac Forehand (Egyesült Államok) 193.25
3. Matej Svancer (Ausztria) 191.25
4. Troy Podmilsak (Egyesült Államok) 184.50
5. Konnor Ralph (Egyesült Államok) 178.00
6. Luca Harrington (Új-Zéland) 160.50

 

