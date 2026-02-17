Nagy csatában norvég arany a szabad stílusú sí férfi big air döntőjében

A verseny magas színvonalára jellező, hogy Frostad egy 97-es és egy 98.50-es pontértékű ugrással szerezte meg az aranyérmet.

Az utolsó kör előtt Frostad 2.25 ponttal vezetett az amerikai Mac Forehand előtt, a harmadik helyen pedig az osztrák Matej Svancer állt további három pont hátránnyal. A harmadik fordulóban fordított sorrendben következtek a sportolók, és mire Svancerre került a sor, már eldőlt, hogy ők hárman zárnak a dobogón. Az viszont még nem, hogy milyen sorrendben. Az osztrák aztán az első ugrását 4.25 ponttal megjavítva felugrott a második helyre, amire Forehand egy szenzációs ugrással válaszolt, és átvette a vezetést. A nyomás ezzel a versenyben végig vezető Frostadra került, ő azonban nem remegett meg, sőt, az első sorozatban bemutatott ugrásához ugyanis még egy fél fordulatot hozzátett, amit a zsűri 98.5 ponttal jutalmazott. Így pedig visszavette az első helyet és olimpiai bajnok lett.

A 23 éves Frostadnak ez volt az első érme az olimpiákon. Norvégia ezzel megvédte ezt a címet, mivel 2022-ben is a skandináv ország ridere, Birk Ruud nyert. Az amerikai Mac Forehand (ezüst) és az osztrák Matej Svancer (bronz) is először állhatott dobogóra a téli játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SZABAD STÍLUSÚ SÍ

Férfi big air

1. Tormod Frostad (Norvégia) 195.50

2. Mac Forehand (Egyesült Államok) 193.25

3. Matej Svancer (Ausztria) 191.25

4. Troy Podmilsak (Egyesült Államok) 184.50

5. Konnor Ralph (Egyesült Államok) 178.00

6. Luca Harrington (Új-Zéland) 160.50