Végi Diána Laura negyeddöntőbe jutott női 1000 méteren

EGY APRÓCSKA fénysugár jutott nekünk szombaton este a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai programjának harmadik versenynapján: Végi Diána Laura időeredményének (1:28.779 – ez élete eddig leggyorsabb futása ezer méteren) köszönhetően továbbjutott ezer méteren a negyeddöntőbe – ugyanitt Somodi Maja kiesett.

Utóbbi a könnyeivel küszködött a vegyes zónában futama után, alig találta a szavakat, mert amellett, hogy persze nem a búcsúzásra készült, még hibázott is a futamban, de hát utólag már némiképp könnyebb belátni, hol is kellett volna előzni, mit is kellett volna csinálni, mint ott, a jégen…

Végi Diána Laura érthetően sokkal mosolygósabban sétált ki a jégpályáról:

„Szuper volt, jól éreztem magam, a futamom is gyors volt – lassan megszokjuk a fiatal koris határozottságát és vagányságát, ezúttal is dőlt a szó belőle: – Azt gondoltuk, a japán és a francia ellenfelem többet és tovább fog harcolni a második helyért, de egy idő után a japán lemaradt, én pedig ezt későn észleltem, így későn mentem rá a francia lányra, ha előbb kapcsolok, még a második hely is meg lehetett volna. Ebből tanultam a jövőt illetően. Azt viszont érzem, hogy lement rólam a teher, sokkal felszabadultabb voltam, mint kedden, a kellő önbizalmam is megvolt, örülök, hogy folytathatom.”

Végi szolgáltatta tehát a nap egyetlen jó hírét szombaton a rövid pályás gyorskorcsolyázóink között, bár azt reméltük, Moon Wonjun fogja.

A dél-koreai születésű korcsolyázó csütörtökön remekül futott ezer méteren, s noha a negyeddöntők harmadik legjobb ideje volt az övé, a továbbjuttatások miatt nem folytathatta. De 1500 méteren már az előfutamok során búcsúzott (akárcsak Nógrádi Bence).

„Ugyan hátul akartam maradni, s onnan megindulni, de az elején azt éreztem, nagyon lassú a futam, így előre mentem. Aztán sajnos hibáztam. Amikor elment mellettem a dél-koreai Hvang, próbáltam ugyan visszaelőzni, de kibillentem. A többiek elmentek mellettem, erősek voltak. Nagyon csalódott vagyok. Rengeteg támogatást kaptam a stábtól és mindenki mástól, ennél többet szerettem volna elérni” – nyilatkozta Moon Wonjun.

Összesítésben Nógrádi Bence a 28., Moon Wonjun a 29. helyen végzett, a nőknél Somodi Maja a 26. lett.