Nem sikerült a továbbjutás Végi Diána Laurának 500 méteren
Nem jutott tovább az előfutamokból Végi Diána Laura 500 méteren: az első olimpiáján, a rövid pályás gyorskorcsolyázók közül első magyarként jégre lépő koris a négyes pályáról rajtolt, így túl esélyes nem volt a továbblépésre – a mellette futó klasszisok mellett még inkább igaz ez.
Nem is történt csoda, így a fiatal magyar 500-on búcsúzott.
Ugyancsak búcsúzott az amerikaiak egyik legjobbja, Corinne Stoddard, aki a cél előtt bukott, és emiatt az olasz Arianna Sighel és a japán Kanaj Rika is, mindhárman talpra álltak, hogy célba érjenek, hiszen a kínai Vang Hszin-ran mögött még kiadó volt a második továbbjutó hely, csakhogy Stoddard újra elbukott…
A szám pjongcsangi és pekingi győztese, az olasz Arianna Fontana simán továbbjutott, akárcsak a többi nagy név – folytatás csütörtökön a negyeddöntőkkel.