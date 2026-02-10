Nemzeti Sportrádió

Nem sikerült a továbbjutás Végi Diána Laurának 500 méteren

• Milánó
2026.02.10. 10:59
Fotó: Szabó Miklós
A negyedik helyen végzett futamában Végi Diána Laura a rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyszámának selejtezőjében a milánói téli olimpián, így nem jutott tovább.

Nem jutott tovább az előfutamokból Végi Diána Laura 500 méteren: az első olimpiáján, a rövid pályás gyorskorcsolyázók közül első magyarként jégre lépő koris a négyes pályáról rajtolt, így túl esélyes nem volt a továbblépésre – a mellette futó klasszisok mellett még inkább igaz ez.

Nem is történt csoda, így a fiatal magyar 500-on búcsúzott.

Ugyancsak búcsúzott az amerikaiak egyik legjobbja, Corinne Stoddard, aki a cél előtt bukott, és emiatt az olasz Arianna Sighel és a japán Kanaj Rika is, mindhárman talpra álltak, hogy célba érjenek, hiszen a kínai Vang Hszin-ran mögött még kiadó volt a második továbbjutó hely, csakhogy Stoddard újra elbukott…

A szám pjongcsangi és pekingi győztese, az olasz Arianna Fontana simán továbbjutott, akárcsak a többi nagy név – folytatás csütörtökön a negyeddöntőkkel.

 

