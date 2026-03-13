Nem bírt egymással a Szpartak és az Atalanta

RAGYOGÓ, NAPSÜTÉSES időben péntek délben kezdődött el a Honvéd-kupa második napja: az első percekben az Atalanta volt az aktívabb, Christian Fradegrada fejese, illetve Alberto Bellei lövése tűnt ígéretesnek, míg a rivális Szpartak Moszkva lesgólig jutott. Említést érdemel, hogy mindkét csapat rendkívül fegyelmezetten, taktikusan futballozott, a támadásokban volt elképzelés, védekezésben pedig rendkívül határozottak voltak a fiatalok. Gól azonban nem született, tizenegyesekkel pedig a Szpartak 8–7-re győzött. A szétlövéssel elért sikernek akkor lehet jelentősége, ha holtverseny alakul ki: előbb ugyanis a pontszám, a gólkülönbség, a több rúgott gól, és ezt követően a mérkőzések utáni tizenegyesrúgások eredménye határozza meg a csapatok közti végső sorrendet.

Az A-csoportban az Atalanta vezet, de a szombati Szpartak Moszkva–Maribor meccs végeredményétől függ, hogy marad-e az élen, ugyanakkor a szlovén együttes másodiknál jobb pozícióban nem végezhet. A B-csoportban az Elche pénteken 3–0-ra legyőzte a PSG-t, az élen áll, második a Honvéd, harmadik a francia klub. A kispestiek korosztályos csapata szombaton 14 órától az Elche CF ellen lép pályára.