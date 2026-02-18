Hosszabbítás után az amerikaiak is a négy között a férfi jégkorongtornán

A skandinávoknál a világ egyik legjobb védője, Hedman a bemelegítés alatt lábsérülést szenvedett, és a cserepadról nézte végig a negyeddöntőt.

Nagy volt a hajtás, sok az ütközés, mindkét kapu előtt adódott helyzet, ám az első gólra egészen a 32. percig várni kellett. Ekkor Jack Hughes távoli lövésébe Larkin tette bele a botját, így Markström nem védhetett.

A végén lehozta kapusát a svéd együttes, és 1:31 perccel a vége előtt Zibanejad kapáslövése jutott a gólvonal mögé rövid alsó saroknál Hellebuyck kapus jobb lábánál.

Sorozatban a harmadik negyeddöntőben is következett a hosszabbítás, ebben Quinn Hughes a 64. percben káprázatos korcsolyázás és lövés végén a tengerentúliakat lőtte a négy közé.

Az amerikaiak a szlovákokkal találkoznak a péntek esti elődöntőben, míg a másik ágon a kanadai és a címvédő finn válogatott találkozik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfi torna, negyeddöntő

Egyesült Államok–Svédország 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Korábban

Finnország–Svájc 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0) – hosszabbításban

Kanada–Csehország 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Szlovákia–Németország 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

A pénteki elődöntőkben

16.40: Kanada–Finnország

21.10: Egyesült Államok–Szlovákia

