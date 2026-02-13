Téli olimpia: Brunner Blanca a nyolcaddöntőben búcsúzott hódeszkában

A 22 éves magyar versenyző rendkívül nehéz futamba került, mivel a délelőtti két rangsoroló futamban az utolsó, 32. helyet szerezte meg. Többek között Szocsi olimpiai bajnokával, a cseh Eva Adamczykovával kellett megküzdenie, aki egy éve adott életet első gyermekének. Az időmérő leggyorsabb hódeszkásán kívül még a 16. amerikai Brianna Schnorrbusch és a 17. ausztrál Josie Baff volt Brunner ellenfele.

A magyar hódeszkás a papírformának megfelelően már a rajtnál hátra szorult, és mivel riválisai nem hibáztak, negyedik lett, jelentős lemaradással. A továbbjutó első két helyen Baff és Adamczyková végzett.

A Brunner nyolcaddöntőjéből továbbjutott Baff és Adamczykova egészen a fináléig menetelt, ahol a svájci Noemie Wiedmer és Phjongcshang olasz bajnoka, Michela Moioli szerepelt még. A rajtot követően a hazaiak kedvence jócskán lemaradt, a középső szakaszon pedig a Wiedmer is leszakadt, így páros harc alakult ki az arany- és a bronzéremért. Az élen eleinte Adamczykova haladt, de egy döntött kanyarban előzött Baff, aki aztán a célig megőrizte előnyét - igaz, a cseh majdnem utolérte -, mögöttük pedig végül remek hajrával Moiolié lett a bronzérem. A 23 éves Baff diadalát a legalább ötvenfős szurkolói csoportja azzal ünnepelte, hogy magasba repített három felfújható kengurut.

TÉLI OLIMPIA 2026

Hódeszka, női krossz

olimpiai bajnok: Josie Baff (Ausztrália)

2. Eva Adamczykova (Csehország)

3. Michela Moioli (Olaszország)

4. Noémie Wiedmer (Svájc)

5. Pia Zerkhold (Ausztria)

6. Julia Nirani-Pereira (Franciaország)

...32. Brunner Blanca

