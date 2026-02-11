Az 1500 a fő száma, de jól ment 1000 méteren is: Kim Minseok 11. lett a téli olimpián

Narancssárgába öltözött a milánói expó egyik pavilonja, az, amelyik a gyorskorcsolyázók versenyeinek ad otthont ezen az olimpián. A sportág szülőhazájának nyugodtan nevezhető Hollandia, noha az első távkorcsolyázó viadalt Angliában rendezték (1763), míg az első gyorskorcsolyaversenyt Norvégiában (1863).

A hollandok klasszisok sorát nevelték ki a múltban, s persze vannak nagy nevek a milánói csapatukban is, no meg vannak szurkolóik is itt, Olaszországban, ők rendre meg is töltik a jégcsarnokot – így volt ez szerdán este is.

A férfi 1000 méter pekingi győztese is holland volt, Kjeld Nuis jégre is lépett szerdán, de nem ő számított a legnagyobb esélyesnek, sokkal inkább az amerikai Jordan Stolz.

De mi persze leginkább a 2024 nyarán honosított Kim Minseok fellépésére voltunk igazán kíváncsiak, pláne úgy, hogy a magyarként „eltöltött” első évében Kim remek formát mutatott – nem véletlenül, hiszen előtte dél-koreai színekben három olimpiai érmet is szerzett már, csak egy buta kihágás miatt hazájában eltiltották, nálunk pedig előbb menedékre, majd állampolgárságra is lelt.

Csakhogy a pazar első évet nem követte hasonló második, s ebben minden bizonnyal közrejátszott az is, hogy a Hollandiában, egy nemzetközi csapatban eltöltött esztendő után Kim úgy döntött, Dél-Koreában készül tovább (Magyarországon sajnos nincsenek meg igazán a sportághoz szükséges körülmények…), s az ázsiai metódus sok mindent hozott, csak jót nem Kim számára.

„A szezonom eddigi része kuka” – jelentette ki nemes egyszerűséggel Kim Minseok, s bár az okokat még mindig nem sikerült teljesen feltárni, jó eséllyel a fejlődni akarás átcsapott túledzettségbe, ezt pedig általában megbosszulja a szervezet.

(Fotó: Szabó Miklós)

Az őszi versenyek után jött némi lehiggadás, újragondolás és -tervezés, s ennek már ezen a szerdán is megmutatkoztak a jelei, hiszen Kim Minseok korábbi, vagyis egy évvel ezelőtti formáját mutatta: jól futott, gyors volt, a 11. helye ezer méteren kifejezetten biztató – azért is, mert képes volt váltani a rossz út után, s megmutatni, hogy az előző hónapoknál látottaknál sokkal jobb korcsolyázó, meg persze azért is, mert az ezerötszáz méter a fő száma.

„Ez egy jó eredmény, örülök neki, pláne hogy milyen volt eddig az olimpiai szezonom – nyilatkozta Kim Minseok a futása után. – Nem ez a legjobb időm ezer méteren, de nem vagyok elégedetlen. Tíz napja vagyok Milánóban, a formám egyre jobb és jobb, s ezt ez a verseny is mutatja, úgyhogy jó jel az ezerötszázra nézve, ahol, azt hiszem, még ennél is jobb állapotban állhatok oda a rajthoz.”

Kim Minseok tehát kezd visszatérni, már csak emiatt is bizakodva várhatjuk az ezerötszáz métert (jövő csütörtökön rendezik), ott egyébként eldől, vajon Jordan Stolz megcsinálja-e a triplát: az amerikai fiú két világbajnokságon már „behúzta” az 500, 1000 és 1500 métert, ez a célja Milánóban is, ehhez pedig az első lépést megtette szerda este, megnyerve a számot – a narancssárgába öltözöttek pedig tombolhattak a lelátón (tomboltak is), mert, bár Nuis „csak” a hatodik lett, az ezüstérmet egy másik holland, Jenning de Boo szerezte meg.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi 1000 m

1. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:06.28 perc

2. Jenning de Boo (Hollandia) +0.50 mp hátrány

3. Ning Csong-jan (Kína) +1.06

4. Damian Zurek (Lengyelország) +1.13

5. Joep Wennemars (Hollandia) +1.30

6. Kjeld Nuis (Hollandia) +1.37

...11. Kim Minseok (MAGYARORSZÁG) +2.31