Második legjobb magyar eredmény: Kim Minseok 7. lett 1500 méteren

A magyar versenyző a kilencedik párban, közvetlenül a jégfelújítás után lépett pályára, a kínai Liu Han-binnal együtt. Ekkor a lengyel Vladimir Semirunniy állt az élen 1.45.37-es idővel, Kim Minseok korábbi honfitársát, Csung Dzse Vont megelőzve.

Kim Minseok remekül kezdett, jócskán megelőzte kínai riválisát, fél távnál pedig két másodperccel is vezetett a lengyel részidejéhez képest. A végére ez az előny alaposan megcsappant, de 24 századmásodperccel így is átvette a vezetést.

A következő párban az osztrák Gabriel Odor csak 5 századmásodperccel maradt el tőle, de így is maradt az élen. A 11. párban aztán a holland Joep Wennemars aztán 1:43.05-tel, új olimpiai csúccsal átvette a vezetést és az olasz Daniele di Stefano is jobb időt korcsolyázott. A holland Tijmen Snel sokáig jobban állt Kim Minseoknál, azonban az utolsó kanyarban megbillent, és ez elég volt ahhoz, hogy csak a hatodik időt érje el, a japán Nonomura Tajo pedig nála is lassabb volt.

A kínai Ning Csong-jan viszont tovább javította az olimpiai rekordot, és a holland Kjeld Nuis is a régi csúcson belül ment, így az ötödik helyre csúszott vissza a magyar versenyző. A 14. párban már mindkét versenyző gyengébb volt nála, így már csak egyet kellett megelőznie a hátralévő kettőből a pontszerzéshez.

Igaz, abban a párosban volt az 500-on és 1000-en győztes amerikai Jordan Stolz, illetve a négy éve a csapatversenyben olimpiai bajnok norvég Peder Kongshaug. Az amerikai végül a második, a norvég a hatodik lett, így pont megelőzték Kim Minseokot, aki ezzel a 7. helyen zárt. Ez így is az eddigi második legjobb magyar helyezés a most zajló téli olimpián.

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell. Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel. Csalódott vagyok és elnézést kérek azoktól, akik mindvégig támogattak és bíztak bennem. Szerettem volna Magyarországnak megnyerni az első ötkarikás érmet gyorskorcsolyában, ezt nem sikerült elérnem, amiért bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől” – olvasható Kim Minseok nyilatkozata az MTI-n.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi 1500 méter

1. Ning Csong-jan (Kína) 1:41.98 perc

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:42.75

3. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:42.82

4. Joep Wennemars (Hollandia) 1:43.05

5. Daniele di Stefano (Olaszország) 1:43.41

6. Peder Kongshaug (Norvégia) 1:43.93

7. Kim Minseok (MAGYARORSZÁG) 1:45.13