Téli olimpia: az Egyesült Államok lesz Kanada ellenfele a férfi jégkorongtorna döntőjében
A kanadai válogatott drámai továbbjutása után az Egyesült Államok az álomdöntő létrejöttéért lépett jégre a Szlovákia elleni második elődöntőben. Az előzetesen is jóval esélyesebb amerikaiak már az első harmadban bizonyították, hogy nem kívánnak hasonló izgalmakat átélni, mint a nagy rivális: Dylan Larkin már az 5. percben vezetést szerzett a tengerentúli válogatottnak, majd negyven másodperccel a játékrész vége előtt Tage Thompson is betalált egy emberelőnyös szituációt követően.
A második harmadban még inkább kinyílt az olló a két válogatott között: az amerikaiak rendkívüli tempóban járatták a korongot, a szlovákoknak esélye sem volt arra, hogy közelebb kerüljenek ellenfelükhöz, viszont folyamatosan a kapujuk előtt folyt a játék. A játékrész 13. percben Jack Hughes növelte háromgólosra csapata előnyét, majd 19 másodperccel később Jack Eichel is bevette a szlovák kaput. Még a harmad vége előtt ötödik gólját is megszerezte az amerikai válogatott, Hughes a 19. percben másodszor is betalált – a tengeretúliak 5–0-s előnyről várhatták a záró játékrészt.
A harmadik harmadban az Egyesült Államok válogatottja már nem erőltette meg magát, ennek köszönhetően a Montreal Canadiens légiósa, Juraj Slafkovsky szépíthetett, de később a kétszeres Stanley-kupa-győztes Brady Tkachuk (a legendás Keith Tkachuk fia) is lőtt még egy szépségdíjas gólt, amire még a hajrában érkezett a szlovák válasz a San Jose Sharksban szereplő Pavol Regendától, ezzel alakult ki a 6–2-es végeredmény.
A vasárnapi fináléban tehát Egyesült Államok–Kanada csúcsrangadót rendeznek, míg a bronzéremért Szlovákia és Finnország küzdhet meg szombaton. Érdekesség, hogy a nőknél ugyancsak a két tengerentúli rivális csapott össze az aranyért, ott némi meglepetésre az amerikaiak örülhettek hosszabbítás után, a kanadaiak most alighanem revánsra készülnek – de látva az amerikaiak egész tornán nyújtott teljesítményét, emberes feladat előtt állnak.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfitorna, elődöntő
Egyesült Államok–Szlovákia 6–2 (2–0, 3–0, 1–2)
Kanada–Finnország 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)
