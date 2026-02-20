Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: az Egyesült Államok lesz Kanada ellenfele a férfi jégkorongtorna döntőjében

2026.02.20. 23:40
Az amerikaiak kiváló játékkal jutottak döntőbe a téli olimpián (Fotó: Getty Images)
A milánói-cortinai férfi jégkorongtorna második elődöntőjében az Egyesült Államok 6–2-re legyőzte Szlovákiát péntek este, így bejutott a döntőbe, ahol a címvédő Finnországot legyőző ősi rivális kanadai válogatott lesz az ellenfele.

A kanadai válogatott drámai továbbjutása után az Egyesült Államok az álomdöntő létrejöttéért lépett jégre a Szlovákia elleni második elődöntőben. Az előzetesen is jóval esélyesebb amerikaiak már az első harmadban bizonyították, hogy nem kívánnak hasonló izgalmakat átélni, mint a nagy rivális: Dylan Larkin már az 5. percben vezetést szerzett a tengerentúli válogatottnak, majd negyven másodperccel a játékrész vége előtt Tage Thompson is betalált egy emberelőnyös szituációt követően.

A második harmadban még inkább kinyílt az olló a két válogatott között: az amerikaiak rendkívüli tempóban járatták a korongot, a szlovákoknak esélye sem volt arra, hogy közelebb kerüljenek ellenfelükhöz, viszont folyamatosan a kapujuk előtt folyt a játék. A játékrész 13. percben Jack Hughes növelte háromgólosra csapata előnyét, majd 19 másodperccel később Jack Eichel is bevette a szlovák kaput. Még a harmad vége előtt ötödik gólját is megszerezte az amerikai válogatott, Hughes a 19. percben másodszor is betalált – a tengeretúliak 5–0-s előnyről várhatták a záró játékrészt.

A harmadik harmadban az Egyesült Államok válogatottja már nem erőltette meg magát, ennek köszönhetően a Montreal Canadiens légiósa, Juraj Slafkovsky szépíthetett, de később a kétszeres Stanley-kupa-győztes Brady Tkachuk (a legendás Keith Tkachuk fia) is lőtt még egy szépségdíjas gólt, amire még a hajrában érkezett a szlovák válasz a San Jose Sharksban szereplő Pavol Regendától, ezzel alakult ki a 6–2-es végeredmény.

A vasárnapi fináléban tehát Egyesült Államok–Kanada csúcsrangadót rendeznek, míg a bronzéremért Szlovákia és Finnország küzdhet meg szombaton. Érdekesség, hogy a nőknél ugyancsak a két tengerentúli rivális csapott össze az aranyért, ott némi meglepetésre az amerikaiak örülhettek hosszabbítás után, a kanadaiak most alighanem revánsra készülnek – de látva az amerikaiak egész tornán nyújtott teljesítményét, emberes feladat előtt állnak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfitorna, elődöntő
Egyesült Államok–Szlovákia 6–2 (2–0, 3–0, 1–2)
Kanada–Finnország 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

téli olimpia Egyesült Államok jégkorong Milánó-Cortina 2026 férfi jégkorongtorna Szlovákia
