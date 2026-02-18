Liu Shaoang a 6., kanadai győztes 500-on, Fontana érmek számában az olimpiák ötödik legeredményesebb sportolója lett

Férfi 500 méteren a címvédő Liu Shaoang az elődöntőben kicsúszott, így a B-döntőbe került, de azt megnyerte így, összesítésben a 6. helyet szerezte meg. Az aranyérmet a kanadai Steven Dubois szerezte meg. Moon Wonjunt a 20. helyre rangsorolták, mivel mást nem zártak ki a negyeddöntőben.

A női váltót Dél-Korea nyerte meg. A második helyezett olasz csapatban Arianna Fontana is ott volt. Fontanának ez volt a 14. érme az olimpiákon, 3 arany és 5 bronz mellett így már hatszoros ezüstérmes.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

RÖVID PÁLYÁS GYORSKOCSOLYA

Férfi 500 méter

1. Steven Dubois (Kanada) 40.835

2. Melle van ’t Wout (Hollandia) 40.912

3. Jens van ’t Wout (Hollandia) 41.908

4. Teun Boer (Hollandia) 1:05.360

5. William Dandjinou (Kanada) – kizárták

6. Liu Shaoang (Kína) 41. 525 (B-döntő, 1. hely)

…20. Moon Wonjun – a negyeddöntőben kizárták

Női váltó

1. Dél-Korea (Csoj Min Dzsong, Kim Gilli, Sim Szuk Hi, Noh Do Hi) 4:04.014

2. Olaszország (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel) 4:04.107

3. Kanada (Danae Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin, Courtney Sarault) 4:04.314

4. Hollandia (Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Zoe Florence Deltrap, Selma Poutsma) 4:09.081