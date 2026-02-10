Alaposan kitömték az amerikaiak Kanadát a női hokitorna csúcsrangadóján

A csoport megnyerése felé vezető első lépést az Egyesült Államok viszonylag hamar, már a 4. perc végén megtette: Caroline Harvey révén megszerezte a vezetést a tornán eddig hibátlan és a juharleveles ősellenség ellen hatos győzelmi sorozatot építő amerikai csapat. A harmad végén aztán az újabb lépés is sikerült: Hannah Bilka góljával már kétgólos volt az amerikaiak előnye. A kanadaiak mindössze négyszer próbálkoztak kapura lövéssel az első húsz percben, játékukon érezni lehetett a csehek ellen hétfőn megsérült csapatkapitány, Marie-Philip Poulin hiányát, aki nem is öltözött be a mai mérkőzésre.

Az Egyesült Államok a második felvonást is hasonló szellemben kezdte, mint az elsőt – góllal – más kérdés, hogy Kirsten Simms találata után előbb hosszú percekig videóztak a játékvezetők, hogy vajon áthaladt-e a pakk a gólvonalon – át –, aztán Troy Ryan, a kanadaiak szövetségi kapitánya kért challenge-et, hogy nézzék meg, nem volt-e kapusakadályozás – nem volt az. A bukott challenge miatt végül emberhátrányba került a kanadai válogatott, az amerikai pedig sorra alakította ki a helyzeteket, Britta Curl kapuvasa volt a legnagyobb lehetőség. A folytatásban sem lassított az amerikai csapat, és a nagyszerűen játszó Bilka második góljával a harmad középső részében már négy gól volt az előny.

A harmadik játékrész a szokásoktól eltérően nem góllal indult, hanem kanadai helyzetekkel, ám az amerikaiak hamar visszavették az irányítást és – Laila Edwards révén többek között újabb kapuvasat lőve – magabiztosan őrizték az előnyüket. A harmad közepén aztán Edwards már pontosabban célzott, korongszerzése után óriási gólt lőtt a kanadai kapu jobb oldalába, s ezzel mára „nyugdíjazta” Ann-Renée Desbiens kapust, jött a helyére Emerance Maschmeyer. A svájciak ellen már játszó kapus akkor hat védést mutatott be a 60 perc alatt, most bő nyolc perc alatt kellett védenie hetet. Merthogy beállása után az eredmény már nem változott, így az amerikai válogatott a két évvel ezelőtti világbajnokságon aratott 1–0-s hosszabbításos mérkőzés után nullázta le ismét a kanadai válogatottat, egyben megnyerte az A-csoportot, és készülhet a B-csoport harmadik helyén záró olaszok ellen a negyeddöntőre.

A keddi nap utolsó olimpiai eseménye volt a Finnország–Svájc mérkőzés a női tornán, és itt egészen másképpen alakultak az események, mint a város másik felében egy órával korábban a csúcsrangadón. Merthogy az első harmad kevés kapura lövés mellett finn fölényt hozott ugyan, de gólt egyet sem – hiába a csaknem kétszer annyi próbálkozása (9 finn lövésre 5 svájci válasz). A második húsz percben azonban kinyílt a gólzsák: előbb három és fél perc játék után Viivi Vainikka használt ki egy emberelőnyt, majd a harmad felénél Julia Liikala pókhálózta le a jobb felső sarkát a svájci kapunak. A harmad utolsó három percében előbb a svájciak emberhátrányban szépítettek – Alina Müller révén –, majd még ugyanannál a kiállításnál a finnek vissza is állították a kétgólos előnyüket Sanni Vanhanen góljával. A záró felvonásra megint maradt a gól nélküli hoki, számos kapuvas után még a korong is bekerült a svájci kapuba, igaz, Elisa Holopainen kézzel dobta be felpattanó pakkot Saskia Maurer kapujába.

Finnország tehát rendes játékidőben győzött, ami azt jelenti, hogy ha az utolsó, Kanada elleni meccsét hatvan perc alatt megnyeri csütörtökön, akkor a csoport második helyén végez, míg ha szétlövéssel győz, akkor harmadik lesz. Veresége esetén viszont újra Svájc következhet a negyeddöntőben.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

NŐI JÉGKORONGTORNA

A-CSOPORT

Kanada–Egyesült Államok 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

Finnország–Svájc 3–1 (0–0, 3–1, 0–0)

KORÁBBAN

B-CSOPORT

Olaszország–Németország 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Svédország–Japán 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

A B-csoport végeredménye

1. Svédország 12 pont

2. Németország 8 pont

3. Olaszország 6 pont

4. Japán 3 pont

5. Franciaország 1 pont

Az első három helyezett bejutott a negyeddöntőbe.

