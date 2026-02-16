Nemzeti Sportrádió

Kanadai arany született a női big airben a téli olimpián

2026.02.16. 22:13
Megan Oldham akcióban (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 olimpia Milánó-Cortina 2026 Megan Oldham big air
A kanadai Megan Oldham szerezte meg az aranyérmet a női szabadstílusú sízők big air versenyének hétfői döntőjében a milánói-cortinai téli olimpián.

A finálé eredetileg 19.30 órakor kezdődött volna, de mivel viharos szél tombolt és a hó is esett a Livigno Hóparkban, csaknem másfél órás csúszással rajtolhatott csak el a küzdelem.

A döntőben – amely a két svájci résztvevő visszalépése miatt csak tízfős volt – mindenki három ugrást mutatott be a nagy ugratóról, s a versenyzők két legmagasabb pontszámát összeadva alakult ki a végeredmény.

A slopestyle-ban harmadik Oldham már az első két ugrásával olyan eredményt ért el, hogy a riválisok hibái után a harmadikra már biztos győztesként állhatott oda. A címvédőként indult kínai Eileen Gu – akárcsak slopestyle-ban – ezúttal ezüstérmet szerzett, a harmadik helyet pedig a hazai kedvenc Flora Tabanelli szerezte meg.

SZABADSTÍLUSÚ SÍ, TÉLI OLIMPIA
NŐK, BIGAIR
1. Megan Oldham (Kanada) 180.75 pont
2. Eileen Gu (Kína) 179.00 pont
3. Flora Tabanelli (Olaszország) 178.25 pont
4. Kristy Muir (Nagy-Britannia) 174.75 pont
5. Lara Wolf (Ausztria) 169.75 pont
6. Naomi Urness (Kanada) 168.75 pont

 

