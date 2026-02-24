Cristiano Ronaldo is üzent a súlyos sérülést szenvedő Lindsey Vonn-nak

„A bajnokok akkor ismerszenek meg, amikor győznek és amikor nem adják fel. Lindsey, az általad meghódított hegyek sosem voltak nagyobbak, mint az az erő, ami benned lakozik. Harcolj tovább! A legendák mindig talpra állnak” – írta Lindsey Vonn posztja alá Cristiano Ronaldo, akinek a sérült versenyző a válaszában jelezte, számára nagyon sokat jelent ez az üzenet.

Nem ő volt az egyetlen sportoló, aki jókívánságát fejezte ki az Instagramon az alpesi síző irányába. A 122-szeres svéd válogatott labdarúgó, Zlatan Ibrahimovic így fogalmazott: „A feladás nem opció.”

A 2008-as Roland Garros-győztes szerb teniszező, Ana Ivanovics sok erőt és kitartást kívánt Vonn-nak, de többek között olyanok is üzentek a 41 éves klasszisnak, mint az amerikai hétpróbázó, Chari Hawkins, a francia autóversenyző, Doriane Pin vagy az alpesi sízők közül a 2006-os olimpiai bajnok, amerikai Julia Mancuso és a 2022-ben aranyérmes svéd Sara Hector.

Mint beszámoltunk róla, az elszakadt elülső keresztszalaggal rajthoz álló Vonn nagyot bukott február 8-án, a milánói–cortinai téli ötkarikás játékok lesiklóversenyén, ennek következtében kis híján amputálni kellett a lábát, mert nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról. Az olimpiai és kétszeres világbajnok versenyző köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki felvágta a sportoló lábát a helyszínen, hogy az levegőhöz jusson, így később, egy hatórás műtét keretében meg lehetett menteni.

Vonn elárulta, jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak, csak ezután tudják az orvosok megműteni az elszakadt keresztszalagját.