Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo is üzent a súlyos sérülést szenvedő Lindsey Vonn-nak

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.24. 19:25
null
Cristiano Ronaldo és Lindsey Vonn (Fotó: NS-montázs/Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 Cristiano Ronaldo téli olimpia sérülés Lindsey Vonn alpesi sí
Az ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo is üzent a súlyos sérülést szenvedő Lindsey Vonn-nak, akinek majdnem amputálni kellett a lábát, miután hatalmasat bukott a téli olimpián.

„A bajnokok akkor ismerszenek meg, amikor győznek és amikor nem adják fel. Lindsey, az általad meghódított hegyek sosem voltak nagyobbak, mint az az erő, ami benned lakozik. Harcolj tovább! A legendák mindig talpra állnak” – írta Lindsey Vonn posztja alá Cristiano Ronaldo, akinek a sérült versenyző a válaszában jelezte, számára nagyon sokat jelent ez az üzenet.

Nem ő volt az egyetlen sportoló, aki jókívánságát fejezte ki az Instagramon az alpesi síző irányába. A 122-szeres svéd válogatott labdarúgó, Zlatan Ibrahimovic így fogalmazott: „A feladás nem opció.”

A 2008-as Roland Garros-győztes szerb teniszező, Ana Ivanovics sok erőt és kitartást kívánt Vonn-nak, de többek között olyanok is üzentek a 41 éves klasszisnak, mint az amerikai hétpróbázó, Chari Hawkins, a francia autóversenyző, Doriane Pin vagy az alpesi sízők közül a 2006-os olimpiai bajnok, amerikai Julia Mancuso és a 2022-ben aranyérmes svéd Sara Hector.

Mint beszámoltunk róla, az elszakadt elülső keresztszalaggal rajthoz álló Vonn nagyot bukott február 8-án, a milánói–cortinai téli ötkarikás játékok lesiklóversenyén, ennek következtében kis híján amputálni kellett a lábát, mert nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról. Az olimpiai és kétszeres világbajnok versenyző köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki felvágta a sportoló lábát a helyszínen, hogy az levegőhöz jusson, így később, egy hatórás műtét keretében meg lehetett menteni.

Vonn elárulta, jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak, csak ezután tudják az orvosok megműteni az elszakadt keresztszalagját.

Téli sportok
Tegnap, 18:20

Drámai vallomás: kis híján amputálni kellett Lindsey Vonn lábát

„Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat.”

.

 

téli olimpia 2026 Cristiano Ronaldo téli olimpia sérülés Lindsey Vonn alpesi sí
Legfrissebb hírek

Az NHL-sztárok remek tornát és döntőt varázsoltak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
14 órája

Ajándék csúcshoki – Bodnár Zalán publicisztikája

Téli olimpia 2026
22 órája

Sikeres olimpiai szereplés volt? – Karádi Zoltán jegyzete

Téli olimpia 2026
22 órája

Fürjes Balázs: Sportolni emberi jog, olimpikonnak lenni nem az – a NOB megvédi a női sportolókat

Egyéb egyéni
Tegnap, 20:18

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
Tegnap, 19:50

Kiss Tamást megműtötték az arccsonttörése után

Légiósok
Tegnap, 19:33

Drámai vallomás: kis híján amputálni kellett Lindsey Vonn lábát

Téli sportok
Tegnap, 18:20

Hazatért a magyar téli olimpiai csapat Olaszországból

Téli olimpia 2026
Tegnap, 17:21
Ezek is érdekelhetik