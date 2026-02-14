Háromgólos amerikai diadal a férfi jégkorongtornán

A skandinávok ráijesztettek az esélyesebbnek tartott NHL-es gárdára, Olesen a 2. percben közelről volt eredményes. A kaput megkerülő Boldy hiába egyenlített, a 12. percben Jensen a félpályáról lepte meg Swayman kapust. A meccs derekán 57 másodperc alatt fordított az amerikai válogatott a támadó harmadban elhozott bulik után. Előbb Brady Tkachuk, majd Eichel volt eredményes, a szünet előtt pedig Hanifin ismétlése csorgott át a gólvonalon Sögard kapus belső combjáról.

A harmadik felvonásra még jobban felpörögtek a világbajnoki címvédő tengerentúliak, és Guentzel kapáslövése is védhetetlenül csapódott a hálóba. A hajrában Jack Hughes az alapvonal mögül a csereként beállt Dichow kapus mamutjára rálőtte a pakkot, így állítva be a végeredményt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfitorna, csoportkör

C-csoport, 2. forduló

Egyesült Államok–Dánia 6–3 (1–2, 3–1, 2–0)

Korábban

Lettország–Németország 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)

Az állás: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Lettország 3, 3. Németország 3, 4. Dánia 0

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

(MTI)