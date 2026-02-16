Téli olimpia: ismét vereséget szenvedtek a címvédő svédek a férfi curlingtornán

A címvédő svédek 7:3 kaptak ki Németországtól hétfőn a curlingesek férfi csapat selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel továbbra is csak egy győzelemmel állnak.
A legutóbb ezüstérmes britek nem bírtak a norvégokkal, a mérkőzés utolsó köve döntött az északiak javára, 7:6 lett a vége. A négy éve bronzérmes kanadaiak sima mérkőzésen 8:2-re győzték le a hat összecsapás után is nyeretlen Csehországot, míg Kína könnyedén szerezte meg első sikerét a házigazda olaszok ellen.
TÉLI OLIMPIA
CURLING
FÉRFI SELEJTEZŐ
Norvégia–Nagy-Britannia 7:6
Kanada–Csehország 8:2
Németország–Svédország 7:3
Kína–Olaszország 11:4
Az állás: 1. Svájc 5 győzelem/0 vereség, 2. Kanada 5/1 3. Egyesült Államok és Norvégia 4/2 5. Nagy-Britannia 4/3, 6. Németország és Olaszország 3/3, 8. Kína és Svédország 1/5, 10. Csehország 0/6
Az első négy helyezett jut az elődöntőbe.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik