Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: ismét vereséget szenvedtek a címvédő svédek a férfi curlingtornán

2026.02.16. 18:11
null
Újabb svéd vereség (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
A címvédő svédek 7:3 kaptak ki Németországtól hétfőn a curlingesek férfi csapat selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel továbbra is csak egy győzelemmel állnak.

A legutóbb ezüstérmes britek nem bírtak a norvégokkal, a mérkőzés utolsó köve döntött az északiak javára, 7:6 lett a vége. A négy éve bronzérmes kanadaiak sima mérkőzésen 8:2-re győzték le a hat összecsapás után is nyeretlen Csehországot, míg Kína könnyedén szerezte meg első sikerét a házigazda olaszok ellen.

TÉLI OLIMPIA
CURLING
FÉRFI SELEJTEZŐ
Norvégia–Nagy-Britannia 7:6
Kanada–Csehország 8:2
Németország–Svédország 7:3 
Kína–Olaszország 11:4 
Az állás: 1. Svájc 5 győzelem/0 vereség, 2. Kanada 5/1 3. Egyesült Államok és Norvégia 4/2 5. Nagy-Britannia 4/3, 6. Németország és Olaszország 3/3, 8. Kína és Svédország 1/5, 10. Csehország 0/6

Az első négy helyezett jut az elődöntőbe.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Loic Meillard nyerte a férfi műlesiklást

Téli olimpia 2026
3 órája

Átlagos „Joe” volt, minden idők legeredményesebb téli olimpikonja lett – 5 érdekesség Johannes Hösflot Klaebóról

Téli olimpia 2026
3 órája

Knoch Viktor: Ez benne van ebben a sportágban

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: hármas német vezetés férfi kettes bobban

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Xandra Velzeboer duplázott rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
4 órája

„Nekünk kedvezhet, hogy a Pavlova, Sviatchenko párosunk az utolsó csoportban futja a kűrt” – a MOKSZ ágazati igazgatója az NS-nek

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: a magyar férfi váltó a B-döntőben folytatja rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
5 órája

Hibátlan maradt a svéd női curlingcsapat a téli olimpián, javítottak a britek

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik