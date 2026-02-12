Téli olimpia: ismét kikaptak a címvédő svédek a férfi curlingtornán

A címvédő svédek második mérkőzésüket is elveszítették a milánói téli olimpia férfi curlingtornáján, a csütörtöki versenynapon a négy éve ezüstérmes britek győzték le őket 6-3-ra.
A britek így második meccsüket is megnyerték.
A körmérkőzések után a legjobb négy jut a jövő csütörtöki elődöntőbe. A bronzmérkőzést február 20-án, a döntőt 21-én rendezik.
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING
Selejtező, férfiak
Norvégia–Németország 4:5
Egyesült Államok–Svájc 3:8
Nagy-Britannia–Svédország 6:3
