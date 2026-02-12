Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: ismét kikaptak a címvédő svédek a férfi curlingtornán

2026.02.12. 17:24
A címvédő svédek második mérkőzésüket is elveszítették a milánói téli olimpia férfi curlingtornáján, a csütörtöki versenynapon a négy éve ezüstérmes britek győzték le őket 6-3-ra.

A britek így második meccsüket is megnyerték.

A körmérkőzések után a legjobb négy jut a jövő csütörtöki elődöntőbe. A bronzmérkőzést február 20-án, a döntőt 21-én rendezik.

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 
CURLING
Selejtező, férfiak
Norvégia–Németország 4:5
Egyesült Államok–Svájc 3:8
Nagy-Britannia–Svédország 6:3

 

