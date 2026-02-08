Ledecká négy közé sem jutott, így is cseh arany hódeszkában
Nem jött össze a mesterhármas a cseh Ester Ledeckának, miután az előző két olimpián ezt a versenyszámot megnyerő, amúgy 2018-ban alpesi síben is aranyérmes versenyző ezúttal még a négy közé sem tudott bejutni, miután 6 századmásodperccel kikapott az osztrák Sabine Payertől. Az egyéniben vb-bronzérmes versenyző aztán meg sem állt a fináléig, de ott egy másik cseh hölgy, Zuzana Maderová állt nemes bosszút honfitársa legyőzőjén, mégpedig nagy fölénnyel, 83 századmásodperces előnnyel. A bronzérem az olasz Lucia Dalmasso nyakába került, aki honfitársnőjét verte a kisdöntőben.
A férfiak döntőjében a címvédő osztrák Benjamin Karl ellenfele a 37 éves meglepetésember, a dél-koreai Kim Szang Kjum volt, aki jobban is rajtolt riválisánál, de egyszer majdnem elhasalt. Így is nagyon szoros volt a vége, Karl mindössze 19 századmásodperccel ért előbb a célba. A bronzcsata ennél is szorosabb volt, ott csak a célfotó döntött a bolgár Tervel Zamfirov javára a szlovén Tim Mastnak előtt.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
1. Benjamin Karl (Ausztria)
2. Kim Szang Kjum (Dél-Korea)
3. Tervel Zamfirov (Bulgária)
4. Tim Mastnak (Szlovénia)
Női párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
1. Zuzana Maderová (Csehország)
2. Sabine Payer (Ausztria)
3. Lucia Dalmasso (Olaszország)
4. Elisa Caffont (Olaszország)