Nemzeti Sportrádió

Ledecká négy közé sem jutott, így is cseh arany hódeszkában

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.08. 16:01
David RamosAz osztrák Benjamin Karl célbaérkezése után félmeztelenre vetközve ünnepelte címvédését (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Zuzana Maderová Benjamin Karl hódeszka
A férfi és a női hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásának döntőjét rendezték vasárnap a milánói-cortinai téli olimpián. A férfiaknál a címvédő osztrák Benjamin Karl, a nőknél pedig a cseh Zuzana Maderová győzött.

Nem jött össze a mesterhármas a cseh Ester Ledeckának, miután az előző két olimpián ezt a versenyszámot megnyerő, amúgy 2018-ban alpesi síben is aranyérmes versenyző ezúttal még a négy közé sem tudott bejutni, miután 6 századmásodperccel kikapott az osztrák Sabine Payertől. Az egyéniben vb-bronzérmes versenyző aztán meg sem állt a fináléig, de ott egy másik cseh hölgy, Zuzana Maderová állt nemes bosszút honfitársa legyőzőjén, mégpedig nagy fölénnyel, 83 századmásodperces előnnyel. A bronzérem az olasz Lucia Dalmasso nyakába került, aki honfitársnőjét verte a kisdöntőben.

A férfiak döntőjében a címvédő osztrák Benjamin Karl ellenfele a 37 éves meglepetésember, a dél-koreai Kim Szang Kjum volt, aki jobban is rajtolt riválisánál, de egyszer majdnem elhasalt. Így is nagyon szoros volt a vége, Karl mindössze 19 századmásodperccel ért előbb a célba. A bronzcsata ennél is szorosabb volt, ott csak a célfotó döntött a bolgár Tervel Zamfirov javára a szlovén Tim Mastnak előtt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
1. Benjamin Karl (Ausztria)
2. Kim Szang Kjum (Dél-Korea)
3. Tervel Zamfirov (Bulgária)
4. Tim Mastnak (Szlovénia)

Női párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
1. Zuzana Maderová (Csehország)
2. Sabine Payer (Ausztria)
3. Lucia Dalmasso (Olaszország)
4. Elisa Caffont (Olaszország)

Ezek is érdekelhetik