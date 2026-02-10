Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Olaszország megnyerte a vegyes váltót rövid pályás gyorskorcsolyában, Liu Shaoang negyedik a kínaiakkal

2026.02.10. 13:23
Fotó: Getty Images
Olaszország nyerte meg a vegyes váltót a rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

 

Arianna Fontana háromszoros olimpiai bajnok lett, egyben megszerezte a 12. ötkarikás érmét (3 arany, 4 ezüst, 5 bronz).

A korábban magyarként kétszeres olimpiai aranyérmes Liu Shaoang csak a negyedik lett a sokáig élen haladó kínaiakkal, miután az ázsiaiak kétszer is hibáztak a döntő során.

A mieink összesítésben a 10. helyen végeztek.

Téli olimpia 2026
3 órája

Nem jutott elődöntőbe a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolyában a téli olimpián

A Somodi Maja, Végi Diána Laura, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású csapat a negyedik helyen végzett a futamában, összesítésben a tizedik helyen végzett.

A keddi versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Vegyes váltó, döntő
1. Olaszország (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
2. Kanada
3. Belgium
4. Kína
5. Hollandia
6. Dél-Korea
…10. Magyarország (Somodi Maja, Végi Diána Laura, Moon Wonjun, Nógrádi Bence)

