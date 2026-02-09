Nemzeti Sportrádió

Német arany a síugrók normálsáncos versenyén a téli olimpián

2026.02.09. 21:41
Négy boldog ember a dobogó három fokán (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Philipp Raimund normálsánc síugrás
A német Philipp Raimund szerezte meg az aranyérmet a férfi síugrók hétfői normálsáncos versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

A nap egyik leginkább várt versenyszámában a 19 éves lengyel Kacper Tomasiak és Philipp Raimund csatázott nagyot a győzelemért, amely végül a 25 éves német síugróé lett. Tomasiaknak kiváltképp a második ugrása sikerült jól, de ez is csak az ezüstéremre volt elég.

A harmadik helyen holtverseny alakult ki a japán Nikaido Ren és a svájci Gregor Deschwanden között, így ők mind a ketten bronzérmet szereztek.

A címvédő japán Kobajasi Rjojunak az első próbálkozása gyenge volt, s bár másodikra már jobbat ugrott, meg kellett elégednie a nyolcadik pozícióval.

TÉLI OLIMPIA
SÍUGRÁS,
FÉRFIAK, NORMÁLSÁNC
1. Philipp Raimund (Németország) 274.1 pont (1. ugrás: 102.0 méter/2. ugrás: 106.5 méter) 
2. Kacper Tomasiak (Lengyelország) 270.7 pont (103 m/107 m)
3. Nikajdo Ren (Japán) 266 pont (101.0 m/106.5 m)
és Gregor Deschwanden (Svájc) 266 pont (106.0 m/107.0 m)
5. Valentin Foubert (Franciaország) 263.3 pont (102.5 m/102.5 m)
6. Domen Prevc (Szlovénia) 261.8 pont (100 m/105 m)

 

