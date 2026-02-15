Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán

A világ egyik legjobb védőjének tartott Cale Makar emberelőnyben nagy gólt lőtt, később pedig a 19 éves Macklin Celebrini büntetőből nem hibázott. Tizenkilenc másodperc múlva a világ egyik legjobbja, Sidney Crosby passza után a korong egy francia ütőről vágódott a kapuba.

A záró harmad húsz másodperce tartott, amikor az NHL-pontlistát vezető Connor McDavid lépett ki, és 7–1-re alakította az állást. A „henger” továbbra sem állt le, a vége 10–2 lett. Kanada együtteséből 15 játékos szerzett pontot, közülük hatan egynél többet.

JÉGKORONG

FÉRFIAK

A-csoport, 3. forduló

Kanada–Franciaország 10–2 (3–1, 3–0, 4–1)

KORÁBBAN

Svájc–Csehország 4–3 (0–1, 2–0, 2–1) – hosszabbítás után

C-csoport, 3. forduló

19.10: Dánia–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Németország

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Kanada 9 pont, 2. Svájc 5, 3. Csehország 4, 4. Franciaország 0