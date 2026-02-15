Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán
A franciák elleni mérkőzésen a 9. percben Tom Wilson, majd 13 másodperc múlva Floran Douay vágott be egy kipattanót, így meglepetésre 1–1 állt az eredményjelzőn, ám bő fél percre rá Jonathan Toews visszavette a vezetést a tengerentúliaknak. Már csak 3.4 másodperc volt hátra a harmadban, amikor Mark Stone értékesített egy szólót.
A világ egyik legjobb védőjének tartott Cale Makar emberelőnyben nagy gólt lőtt, később pedig a 19 éves Macklin Celebrini büntetőből nem hibázott. Tizenkilenc másodperc múlva a világ egyik legjobbja, Sidney Crosby passza után a korong egy francia ütőről vágódott a kapuba.
A záró harmad húsz másodperce tartott, amikor az NHL-pontlistát vezető Connor McDavid lépett ki, és 7–1-re alakította az állást. A „henger” továbbra sem állt le, a vége 10–2 lett. Kanada együtteséből 15 játékos szerzett pontot, közülük hatan egynél többet.
JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
Kanada–Franciaország 10–2 (3–1, 3–0, 4–1)
KORÁBBAN
Svájc–Csehország 4–3 (0–1, 2–0, 2–1) – hosszabbítás után
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország
A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Kanada 9 pont, 2. Svájc 5, 3. Csehország 4, 4. Franciaország 0