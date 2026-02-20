Nemzeti Sportrádió

Kínai arany és bronz, svájci ezüst a férfi szabadstílusú sízők ugrásában

2026.02.20. 15:12
Kettős siker a férfi szabadstílusú sízőknél (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 szabadstílusú sí
A kínai Vang Hszin-ti nyerte a férfi szabadstílusú sízők ugrás versenyszámát a milánói-cortinai téli olimpián.

A második helyen a svájci Noe Roth, a harmadikon egy másik kínai, Li Tien-ma végzet.

A 12 döntős két sorozatot teljesített a Livigno Ugró és Mogul Parkban, s a jobbik eredménnyel alakult ki a sorrend. Az első hatba, azaz a finálé utolsó szakaszába két svájci és négy kínai síző jutott be. Itt egy ugrást kellett bemutatni, ez alapján dőlt el az érmek sorsa.

A címvédő kínai Csi Kuang-punak a talajra érkezésnél leért a háta, így ezúttal csak hatodik lett.

Az első helyért nagy volt a verseny. Előbb Vang mutatott be nagyszerű ugrást pontos leérkezéssel, utolsóként pedig Roth teljesített szinte hibátlanul. A pontozók sokáig gondolkodtak, a két versenyző és a stábok feszülten várták a végeredményt, amely végül kis különbséggel a kínai ugrónak kedvezett.

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Férfi ugrás döntő
1. Vang Hszin-ti (Kína) 132,60 pont
2. Noe Roth (Svájc) 131,58
3. Li Tien-ma (Kína) 123,93
4. Szun Csia-hszü (Kína) 123.42
5. Pirmin Werner (Svájc) 99.32
6. Csi Kuang-pu (Kína) 81.00

