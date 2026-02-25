Távozott a következő téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója

Linette és Edgar Grospiron, a szervezőbizottság elnöke között nyílt viszály alakult ki. A szervezők szerint a döntés tükrözi a közös vágyat, hogy „lendületet kapjanak a megújuló irányítás révén” a négy év múlva sorra kerülő játékok előkészületeinek egyik kulcsfontosságú szakasza előtt. A két vezető között az elmúlt hónapokban felerősödtek a feszültségek, mivel a szervezőbizottságból többen – például az operatív és a kommunikációs igazgató, valamint a bérek elosztásáért felelős vezető – távoztak.

„Az érdekelt felek megerősítik elkötelezettségüket a 2030-as Francia Alpok olimpiai és paralimpiai téli játékok sikere iránt. A közös prioritás továbbra is a projekt keretében már folyamatban lévő munka folytatása” – írták a szervezők közleményükben.

A francia rendezésnél – a vasárnap zárult milánói-cortinai játékokhoz hasonlóan – külön helyszíneken tartják majd a havas, hegyekben űzhető sportok küzdelmeit, valamint a jeges számokat. A tervek szerint a havas versenyeket a Francia Alpok sípályáin bonyolítják le, a jeges sportok eseményeinek központja pedig a tengerparton fekvő Nizza lenne. A gyorskorcsolyaversenyekre nem épülne magas költségen külön pálya, hanem szóba került, hogy a hollandiai Heerenveen vagy Torino adna otthont a sportág ötkarikás viadalának. Várhatóan erről június végére döntenek majd.

A 2030-as téli olimpiát február 1. és 17., a paralimpiát pedig március 1. és 10. között rendezik. Kiemelt szerep jut a közlekedés megszervezésének, mivel a tervekben négy központ szerepel, és például Grand-Bornand és Nizza között mintegy 500 kilométer a távolság. Ez lesz összességében a hetedik olimpia az ország történetében. Nyári (Párizs 1900, 1924 és 2024) és téli (Chamonix 1924, Grenoble 1968 és Albertville 1992) játékoknak egyaránt háromszor adott otthont Franciaország.