Síugrás: osztrák aranyat hozott a félbeszakított nagysánc csapatverseny

A predazzói Giuseppe Dal Ben Síugró Arénában 17 ország két-két legjobb ugrója versengett ebben az új számban – korábban négyen alkottak egy csapatot –, az érmek sorsa az eredeti kiírás alapján három körben dőlt volna el úgy, hogy az első után 12, a másodikat követően pedig már csak nyolc duó folytathatta.

Az első fordulóból a favorit osztrákok, szlovénok és japánok is könnyedén jutottak a legjobbak közé, az észtek, az ukránok, a törökök, a kínaiak és a románok viszont búcsúztak. A csapatok magukkal vitték a pontjaikat a folytatásra. A második két ugrásos sorozatban az élen álló osztrákok – Jan Hörl és Stephan Embacher – tovább növelték előnyüket, mögöttük a normálsáncon ezüst-, nagysáncon bronzérmes Kacper Tomasiak vezette lengyelek és a norvégok várták a második, illetve harmadik helyről a záró kört. Az újabb kiesők között volt a házigazda olasz, valamint a finn, a kazah és a francia kettős.

A mostani olimpián már két aranyérmet szerző Domen Prevc fémjelezte szlovénok csak ötödikként fordultak rá a harmadik sorozatra, és az előzetesen a favoritok közé sorolt japánok is csupán hatodikak voltak az utolsó ugrások előtt.

A végén fordított sorrendben ugrottak a csapatok, de mivel az osztrákok nagy előnnyel vezettek riválisaik előtt, igazi csata csak a második és harmadik helyért zajlott – egy ideig. Az első ugrók után a japánok feljöttek a második helyre a norvégok elé, majd a szlovének kockáztattak, de Domen Prevc hiába indult három beülővel lejjebbről és kaptak ezért pontkompenzációt, nem sikerült előrébb lépniük.

Már csak négy ugrás volt hátra a versenyből, amikor elkezdett szakadni a hó, hosszú percekig állt a küzdelem, a zsűri pedig végül úgy döntött, hogy a teljes utolsó sorozatot törli, és az első két kör utáni állást nyilvánította végeredménynek.

Hörl és Embacher az egész este során magabiztos volt, így „szupercsapatuk” – bár csonka versenyben – teljesen megérdemelten szerezte meg az aranyérmet, s így végül a lengyelek lettek a másodikok, a norvégok pedig a harmadikok.

SÍUGRÁS, TÉLI OLIMPIA

NAGYSÁNC, CSAPAT, FÉRFIAK

1. Ausztria (Jan Hörl, Stephan Embacher) 568.7 pont

2. Lengyelország (Kacper Tomasiak, Pawel Wasek) 547.3 pont

3. Norvégia (Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal) 538.0 pont

4. Németország (Andreas Wellinger, Philipp Raimund) 537.7 pont

5. Szlovénia (Anze Lanisek, Domen Prevc) 536.1 pont

6. Japán (Nikiado Ren, Kobajasi Rjoju) 535.2 pont

