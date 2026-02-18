Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Svájc bejutott az elődöntőbe a női curlingtornán

R. P.R. P.
2026.02.18. 22:47
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Svájc 6–4-re legyőzte Dániát és ezzel bejutott az elődöntőbe a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornájának szerdai programjában.

 

A svájciak az utolsó endben 3–4-ről fordították meg a dánok elleni mérkőzést és 6–4-re húzták be az összecsapást, így továbbjutottak a legjobb négy közé a svédek után.

A címvédő britek a pekingi ezüstérmes, az eddig mindössze egy győzelmet elérő japánokkal találkoztak és 9–3 arányban felülmúlták őket. Az előző olimpián bronzérmes svédek a kínaikat 9–4-re győzték le, ezzel hét győzelemmel és két vereséggel zártak. Kanada a házigazda Olaszországot extra end után 8–7-re győzte le, és a csütörtöki utolsó körben Koreai Köztársasággal csap össze a legjobb négy közé jutásért.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
Női torna
Nagy-Britannia–Japán 9–3
Svájc–Dánia 6–4
Kanada–Olaszország 8–7, extra enddel
Svédország–Kína 9–4

Az állás: 1. (és már elődöntős) Svédország 7 győzelem/2 vereség, 2. (és már elődöntős) Svájc 6/2, 3. Egyesült Államok 5/3, Kanada 5/3, Koreai Köztársaság 5/3, 6. Nagy-Britannia 4/4, 7. Dánia 4/5, 8. Kína 2/6, Olaszország 2/6, 10. Japán 1/7

A csütörtöki utolsó körben Svájc az Egyesült Államokkal, Kanada Dél-Koreával, Japán Kínával és Nagy-Britannia Olaszországgal mérkőzik meg.

A pénteki elődöntőbe négy együttes jut be, a bronzmérkőzést szombaton, a döntőt vasárnap játsszák.

 

Ezek is érdekelhetik