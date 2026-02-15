Téli olimpia: Svájc legyőzte a cseheket a férfi jégkorongtornán

A korai kezdés ellenére már félórával a korongbedobás előtt megteltek a „félkész” Szent Júlia Aréna lelátói. A felső karéj egyharmada nem készült el az olimpiára, ezért a nézőtérnek ezt a részét fekete ponyvákkal takarták el a szervezők, a hangulatra azonban így sem lehetett panasz a telt házas csarnokban, amely egyébként kívülről és belülről is igencsak impozáns látványt nyújt majd, ha befejezik.

A cseh-svájci mérkőzés tétje az A-csoport második helye volt, de arra egyik gárdának sem volt reális esélye, hogy a legjobb második legyen a három kvartettből, ezáltal kihagyhassa a negyeddöntőbe jutásért sorra kerülő párharcot. A meccs eleje alapvetően kiegyenlített küzdelmet és változatos csatát hozott, de valamelyest a svájciak játszottak veszélyesebben, így az Anaheim Ducks kapusának, Lukas Dostalnak kellett néhány nagy védést bemutatnia. Ennek ellenére a csehek szereztek vezetést, mert kettő az egy elleni szituációban a Colorado Avalanche sztárja, Martin Necas remekül szolgálta ki Filip Chlapikot, aki könnyű gólt ütött, mivel a svájci hálóőr nem ért át a rövid sarokra. A első szünet előtt cseh emberelőnynél mindkét kapus nagyot védett és egy kis kakaskodás is tűzbe hozta a közönséget.

A második húsz perc elején agresszívabbá vált a svájciak játéka, ez hamar kifizetődött egy emberelőny formájában, de egyenlíteni a játékrész közepén a második fórból sem sikerült, ráadásul öt a négy ellen még felállni sem nagyon tudott a svájci csapat, pedig a létszámfölényes speciális egysége olyan NHL-es klasszisokat tudott a soraiban, mint a New Jersey Devils két sztárja, Nico Hischier és Timo Meier. Ezzel szemben a csehek szinte a teljes két percet a támadó harmadban töltötték Jonas Siegenthaler második büntetésekor, gólt viszont ők sem ütöttek. A svájci fölény a 37. és 39. percben érett góllá, előbb legjobb védőjük, Roman Josi centerezése Dostal lába között talált utat a kapuba, majd a Nashville Predators klasszisának bombája kipattant a cseh hálóőrről, a korongot pedig Timo Meier kotorta a kapuba a harmadik emberelőnynél. A fordítás nemcsak a svájci csapatba, hanem a lelátón enyhe fölényben lévő szurkolóiba is életet lehelt.

A harmadik harmadot a hátrányba kerülő cseh csapat sokkal nagyobb lendülettel kezdte, melynek köszönhetően bő hat perc után egy tökéletes korongjáratást követően Radim Simek egyenlített, viszont a válasz 94 másodperc múlva már érkezett is Pius Suter révén. A hátralévő 12 percben a cseh válogatott nagy nyomást helyezett a svájci kapura, ez csak fokozódott emberelőnyben, de az egyenlítő találatot a játékvezetők nem adták meg a kapus akadályozása miatt. Bő két perccel a vége előtt aztán két gólpassza után Martin Necas kapott üresen korongot a támadó harmad bal oldalán, ahonnan nem hibázott.

Az ötperces, három a három elleni ráadást 1:49 perc után Dean Kukan jobb felső sarokba „felvarrt” bombája döntötte el, így a svájciak szerezték meg a csoport második helyét érő győzelmet, ami könnyebb ellenfelet biztosít majd számukra a nyolc közé jutásért.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfitorna, csoportkör

A-csoport, 3. forduló

Svájc–Csehország 4–3 (0–1, 2–0, 2–1) – hosszabbítás után

Az A-csoport állása: 1. Kanada 6 pont (2 mérkőzésből), 2. Svájc 5 (3) 3. Csehország 4 (3), 4. Franciaország 0 (3)