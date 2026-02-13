Nemzeti Sportrádió

A világbajnok Weston nyert férfi szkeletonban a téli olimpián

R. P.R. P.
2026.02.13. 22:25
Matt Weston (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Matt Weston szkeleton
A kétszeres világ- és Európa-bajnok brit Matt Weston nyerte a férfi szkeletonosok versenyét a milánói-cortinai téli olimpián.

 

A 28 éves sportoló csütörtökön mindkét futamot pályarekorddal hozta le, s ezt a sorozatot pénteken is folytatta. Ugyan üldözője, a négy évvel ezelőtt ötkarikás ezüstérmes német Axel Jungk is javított egy nappal korábbi teljesítményén, de végül ismét meg kellett elégednie a második hellyel. A harmadik a címvédőként indult, egyéniben háromszoros vb-győztes, szintén német Christopher Grotheer lett, összesítésben több mint egy másodperces lemaradással.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SZKELETON
Férfiak
1. Matt Weston (Nagy-Britannia) 3:43.33 perc
2. Axel Jungk (Németország) +0.88
3. Christopher Grotheer (Németország) +1.07
4. Csen Ven-hao (Kína) +1.26
5. Amedeo Bagnis (Olaszország) +1.41
6. Felix Keisinger (Németország) +1.81

(MTI)

 

