Nemzeti Sportrádió

Bomba meglepetés félcsőben a női hódeszkásoknál a téli olimpián

2026.02.12. 21:43
Csoj Kaon (középen) a címvédő Chloe Kimet (balra) megelőzve lett aranyérmes (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Csoj Kaon snowboard Chloe Kim hódeszka
Óriási meglepetésre a 17 éves dél-koreai Csoj Kaon, a kétszeres címvédő amerikai Chloe Kimet is megelőzve, megnyerte a női hódeszkások félcső számát csütörtökön a milánói-cortinai téli olimpián.

A szám egyértelmű esélyese az amerikaiak 25 éves sztársportolója, aki már nyolc éve is diadalmaskodott a félcsőben. A döntő – melyben három sorozatot rendeztek és a versenyzők legjobb eredményei rangsoroltak – egészen az utolsó sorozat második feléig a papírformának megfelelően zajlott, ugyanis Chloe Kim az első körben elért kereken 88 pontos eredményével vezette a 12 fős mezőnyt.

Aztán hat hódeszkással a vége előtt jött Csoj, aki az első menetének elején óriásit esett és hosszú percekig ápolták, így az is kérdésesnek tűnt, hogy folytatja-e a finálét, majd a második sorozatban ismét rontott. Harmadikra aztán sikerült egy szép menetet mennie, az ugrásai tiszták voltak, s ugyan szemre igazán parádés ugrásai nem voltak a menet során, a zsűri azonban értékelte azt, hogy sok erős ugrást mutatott be és 90.25 ponttal jutalmazták produkcióját.

Ezek után két japán deszkás, a végül bronzérmes Ono Micuki és a negyedik Simizu Szara is szépen ment, de egyikük sem tudta megelőzni a dél-koreai és az amerikai sportolót. Utolsóként következett aztán Chloe Kim, aki az első négy ugrását szépen megoldotta, majd ötödikre egy egészen bonyolult és nehéz ugrást mutatott be, mely után azonban nem tudott talpon maradni, ami a játékok egyik legnagyobb meglepetését eredményezte.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
HÓDESZKA
Női félcső
1. Csoj Kaon (Dél-Korea) 90.25 pont
2. Chloe Kim (Egyesült Államok) 88
3. Ono Micuki (Japán) 85
4. Simizu Szara (Japán) 84
5. Kudo Risze (Japán) 81.75
6. Caj Hszüe-tung (Kína) 80.75

A nap többi eseményéről ide kattintva tájékozódhat.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Csoj Kaon snowboard Chloe Kim hódeszka
Legfrissebb hírek

Kikaptak a címvédő brit női curlingesek a téli olimpián

Téli olimpia 2026
27 perce

Holland győzelem női 500 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
55 perce

Nagyon kevésen múlt Moon Wonjun továbbjutása 1000 méteren – videó

Téli olimpia 2026
1 órája

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun kiesett az 1000 méter negyeddöntőjében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok

Téli olimpia 2026
3 órája

Egyetlen tized döntött a gyorskorcsolya női 5000 méter aranyáról a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

Arlt és Wendl a szánkózás legeredményesebb versenyzői lettek, Moon Wonjun a 12. lett 1000 méteren – infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: ismét kikaptak a címvédő svédek a férfi curlingtornán

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik