Bomba meglepetés félcsőben a női hódeszkásoknál a téli olimpián

A szám egyértelmű esélyese az amerikaiak 25 éves sztársportolója, aki már nyolc éve is diadalmaskodott a félcsőben. A döntő – melyben három sorozatot rendeztek és a versenyzők legjobb eredményei rangsoroltak – egészen az utolsó sorozat második feléig a papírformának megfelelően zajlott, ugyanis Chloe Kim az első körben elért kereken 88 pontos eredményével vezette a 12 fős mezőnyt.

Aztán hat hódeszkással a vége előtt jött Csoj, aki az első menetének elején óriásit esett és hosszú percekig ápolták, így az is kérdésesnek tűnt, hogy folytatja-e a finálét, majd a második sorozatban ismét rontott. Harmadikra aztán sikerült egy szép menetet mennie, az ugrásai tiszták voltak, s ugyan szemre igazán parádés ugrásai nem voltak a menet során, a zsűri azonban értékelte azt, hogy sok erős ugrást mutatott be és 90.25 ponttal jutalmazták produkcióját.

Ezek után két japán deszkás, a végül bronzérmes Ono Micuki és a negyedik Simizu Szara is szépen ment, de egyikük sem tudta megelőzni a dél-koreai és az amerikai sportolót. Utolsóként következett aztán Chloe Kim, aki az első négy ugrását szépen megoldotta, majd ötödikre egy egészen bonyolult és nehéz ugrást mutatott be, mely után azonban nem tudott talpon maradni, ami a játékok egyik legnagyobb meglepetését eredményezte.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

HÓDESZKA

Női félcső

1. Csoj Kaon (Dél-Korea) 90.25 pont

2. Chloe Kim (Egyesült Államok) 88

3. Ono Micuki (Japán) 85

4. Simizu Szara (Japán) 84

5. Kudo Risze (Japán) 81.75

6. Caj Hszüe-tung (Kína) 80.75

