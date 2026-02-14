Osztrák siker női szkeletonban, Flocknak összejött az arany

A 36 éves, világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok sportoló az első két futam után mindössze négy századmásodperccel előzte meg a vb-aranyérmes német Susanne Krehert, de a szombati harmadik menetet követően már 21 század volt az előnye, amelyet az utolsó csúszásnál sikerült még tovább növelnie a cortinai, 16 kanyarral nehezített, 107 méteres esésű jégcsőben. Kreher mögött a szintén német, nyolc éve ezüstérmes Jacqueline Pfeifer végzett a harmadik helyen. A mezőny harmadik német tagja, a címvédőként indult Hannah Neise ezúttal negyedikként zárt.

A 36 éves Janine Flock a negyedik olimpiáján ért fel a csúcsra, miután Szocsiban kilencedik, Pjongcsangban negyedik, négy éve, Pekingben pedig tizedik volt. Nyolc éve is vezetett az első három futam után, de akkor végül lecsúszott a dobogóról.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SZKELETON

Nők

1. Janine Flock (Ausztria) 3:49.02

2. Susanne Krehr (Németország) +0.30

3. Jacqueline Pfeifer (Németország) +0.44

4. Hannah Neise (Németország) +1.15

5. Tabitha Stoecker (Nagy-Britannia) +1.46

6. Kim Meylemans (Belgium) +1.65

(MTI)