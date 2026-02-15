Tóth Zita a 43. helyről várja a női óriás-műlesiklás második futamát

Ha egyszer egy üzlet beindul… Azok után, hogy az olasz Federica Brignone 35 évesen, életében először olimpiai bajnok lett, miután megnyerte a szuper-G-t, most az óriás-műlesiklás első futamában is a leggyorsabb volt, 34 századmásodperccel megelőzve a német Lena Dürrt, és 46-tal az ugyancsak olasz Sofia Goggiát. Hárman – az albán Lara Colturi, a svéd Sara Hector és a norvég Thea Louise Stjernesund – századmásodpercre azonos időt értek el, ők 74 századmásodperc hátrányban voltak, míg az amerikai Mikaela Shiffrin már másodpercen kívülre szorult.

A 76 induló között ott volt a magyar színeket képviselő Tóth Zita is, aki 67-es rajtszámmal indult, és remek sízéssel a 43. helyre jött fel, 5.46 másodperces hátránnyal várja a 13.30-kor kezdődő második futamot.