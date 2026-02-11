Meglepetés női mogulban, a címvédő csak nyolcadik lett
Meglepetésre Elizabeth Lemley győzelmével ért véget a szabad stílusú sízők női mogul száma a milánói-cortinai téli olimpián. A 20 éves amerikai az első olimpiai aranyérmét ünnepelheti.
Női mogulban Jakara Anthony volt a címvédő, ám az ausztrál csak a nyolcadik lett. Az aranyérem Elizabeth Lemley-é lett, a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok először szerzett ötkarikás (arany)érmet pályafutása során.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női mogul
1. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok) 82.30
2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok) 80.77
3. Perrine Laffont (Franciaország) 78.00
4. Tomitaka Hinako (Japán) 78.00
5. Maia Schwinghammer (Kanada) 77.61
6. Charlotte Wilson (Ausztrália) 75.17
