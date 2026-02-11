Meglepetés női mogulban, a címvédő csak nyolcadik lett

Női mogulban Jakara Anthony volt a címvédő, ám az ausztrál csak a nyolcadik lett. Az aranyérem Elizabeth Lemley-é lett, a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok először szerzett ötkarikás (arany)érmet pályafutása során.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SZABAD STÍLUSÚ SÍ

Női mogul

1. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok) 82.30

2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok) 80.77

3. Perrine Laffont (Franciaország) 78.00

4. Tomitaka Hinako (Japán) 78.00

5. Maia Schwinghammer (Kanada) 77.61

6. Charlotte Wilson (Ausztrália) 75.17