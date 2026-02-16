Nemzeti Sportrádió

Megvan az olasz női curlingesek első győzelme a téli olimpián

2026.02.16. 22:42
Győzelemnek örülhettek az olaszok (Fotó: Getty Images)
téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Megszerezték első győzelmüket az olaszok hétfőn a curlingesek női csapat selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián.

A házigazdák az Egyesült Államoknál bizonyult jobbnak 7:2-re. A svájciak a címvédő briteket győztek le 10:6-ra, míg Kanada a Pekingben ezüstérmes Japánt múlta felül 9:6-ra.

CURLING, TÉLI OLIMPIA, 2026
NŐI SELEJTEZŐ
Olaszország–Egyesült Államok 7:2
Koreai Köztársaság–Kína 10:9
Svájc–Nagy-Britannia 10:6
Kanada–Japán 9:6
KORÁBBAN
Svédország–Svájc 6:4
Kína–Kanada 5:10
Dánia–Nagy-Britannia 2:7

