Téli olimpia: először kaptak ki a svédek a női curlingtornán
A svéd csapat hat győzelem után először kapott ki a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornáján.
A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes skandinávok kedden 8–6-ra maradtak alul a kanadaiakkal szemben.
A legutóbb ezüstérmes japánok a házigazda olaszoktól szenvedtek vereséget, és így visszacsúsztak a sereghajtó, tizedik helyre.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
Női torna
Kanada–Svédország 8–6
Olaszország–Japán 8–6
Egyesült Államok–Dánia 10–3
Svájc–Dél-Korea 7–5
Az állás: 1. Svédország 6 győzelem/1 vereség, 2. Egyesült Államok 5/2, Svájc 5/2, 4. Kanada 4/3, Dél-Korea 4/3, 6. Dánia 3/4, 7. Kína, 2/4, Nagy-Britannia 2/4, 9. Olaszország 2/5, 10. Japán 1/6
Az első négy helyezett jut az elődöntőbe.
(MTI)
