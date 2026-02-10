A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun negyeddöntős 1000 méteren a téli olimpián

Nógrádi Bence a negyedik helyen végzett előfutamában ezer méteren, így nem jutott tovább – ebben a négyesben lépett jégre Liu Shaoang is, az immár kínai színeket képviselő short trackes elsőként ért célba.

Moon Wonjun viszont remekül ment, futamában ott volt a világ talán jelenlegi legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázója, a kanadai William Dandjinou, mögötte korcsolyázott a magyar színeket képviselő koris, aztán az utolsó körben a dél-koreai Sin Dong Min ugyan megelőzte, de gyors volt ez az ezer méter, így Moon Wonjun időeredményének köszönhetően továbbjutott a csütörtöki negyeddöntőbe.