A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun negyeddöntős 1000 méteren a téli olimpián

KOVÁCS ERIKA
• Milánó
2026.02.10. 11:36
Moon Wonjun továbbjutott 1000 méteren (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat rövid pályás gyorskorcsolya olimpia Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Nógrádi Bence
A férfiak 1000 méteres selejtezőjével folytatódtak a küzdelmek. A magyar versenyzők közül Nógrádi Bence a harmadik futamban a győztes Liu Shaoang mögött a negyedik lett és nem jutott tovább, míg Moon Wonjun az ötödik futamban harmadik lett, de idejével továbbjutott a csütörtöki negyeddöntőbe.

Nógrádi Bence a negyedik helyen végzett előfutamában ezer méteren, így nem jutott tovább – ebben a négyesben lépett jégre Liu Shaoang is, az immár kínai színeket képviselő short trackes elsőként ért célba.

Moon Wonjun viszont remekül ment, futamában ott volt a világ talán jelenlegi legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázója, a kanadai William Dandjinou, mögötte korcsolyázott a magyar színeket képviselő koris, aztán az utolsó körben a dél-koreai Sin Dong Min ugyan megelőzte, de gyors volt ez az ezer méter, így Moon Wonjun időeredményének köszönhetően továbbjutott a csütörtöki negyeddöntőbe.

 

