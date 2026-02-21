Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a finnek legyőzték Szlovákiát a férfi jégkorongtorna bronzmeccsén

2026.02.21. 23:10
A finnek hatot ütöttek a szlovákoknak (Fotó: Getty Images)
téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
A négy évvel ezelőtt bajnok finn válogatott 6–1-re legyőzte a szlovák csapatot, és bronzérmes lett a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján.

A két együttes 2022-ben Pekingben egyaránt dobogós volt: a finnek fennállásuk során először nyertek, míg a szlovákok harmadikok lettek. Az északiak nagy csatában szenvedtek vereséget a pénteki elődöntőben Kanadától, ugyanakkor a rivális simán kikapott az Egyesült Államoktól.

A két gárda a csoportmeccsek során is találkozott már, a nyitó fordulóban a szlovákok 4–1-re nyertek. A finnek mezőnyfölénye a 8. percben érett góllá, ekkor Aho a kapu torkából volt eredményes. A meccs derekán Haula tűpontos lövése csapódott a bal felső sarokba, ám 29.2 másodperccel a vége előtt a hátsó plexiről kapu elé vágódott pakkot Tatar emelte fonákkal Saros kapujába, és szépített. A harmadik harmadban Kapanen a kapuvasat talált el emberelőnyben, ám később egy újabb fórban Hintz a levegőből nyúlt bele egy lövésbe, majd 42 másodperc múlva Kakko sem hibázott. A végén Armia és Haula is üres kapus gólt lőtt.

A Kanada–Egyesült Államok döntőt vasárnap 14.10-kor rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
FÉRFI JÉGKORONGTORNA
A 3. HELYÉRT
Finnország–Szlovákia 6–1 (1–0, 1–1, 4–0)
Gólszerző: Aho (8.), Haula (29., 59.), Hintz (49.), Kakko (50.), Armia (56.), ill. Tatar (40.)

 

