A címvédőt megelőzve nyert a síakrobata Birk Ruud

A selejtezőben győztes Ruud gyakorlatilag már az első gyakorlatával megnyerte az aranyérmet, mert 86.28-as pontszámánál senki nem kapott többet. Megközelítenie is csak a címvédő Hallnak sikerült a második, illetve Harringtonnak a harmadik sorozatban.

A norvég összességében már a második olimpiai aranyérmét szerezte, mert Pekingben big airben tudott győzni, a legutóbbi két világbajnokságon azonban már ebben a számban diadalmaskodott.

A téli olimpia további eseményeiről ide kattintva olvashatnak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Férfi slopestyle, döntő

1. Birk Ruud (Norvégia) 86.28 pont

2. Alex Hall (Egyesült Államok) 85.75

3. Luca Harrington (Új-Zéland) 85.15

4. Andri Ragettli (Svájc) 78.65

5. Jesper Tjäder (Svédország) 77.21

6. Sebastian Schjerve (Norvégia) 76.20