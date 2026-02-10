A címvédőt megelőzve nyert a síakrobata Birk Ruud
A selejtezőben győztes Ruud gyakorlatilag már az első gyakorlatával megnyerte az aranyérmet, mert 86.28-as pontszámánál senki nem kapott többet. Megközelítenie is csak a címvédő Hallnak sikerült a második, illetve Harringtonnak a harmadik sorozatban.
A norvég összességében már a második olimpiai aranyérmét szerezte, mert Pekingben big airben tudott győzni, a legutóbbi két világbajnokságon azonban már ebben a számban diadalmaskodott.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Férfi slopestyle, döntő
1. Birk Ruud (Norvégia) 86.28 pont
2. Alex Hall (Egyesült Államok) 85.75
3. Luca Harrington (Új-Zéland) 85.15
4. Andri Ragettli (Svájc) 78.65
5. Jesper Tjäder (Svédország) 77.21
6. Sebastian Schjerve (Norvégia) 76.20