Lenny Joseph: Még semmi sem dőlt el!

– Az első félidőben gólpasszt adott Gavriel Kanikovszkinak, a másodikban higgadtan lőtt a kapuba Cebrail Makreckis beadását követően. Eddigi legjobb mérkőzését játszotta a Ferencvárosban?

– Nem futballoztam rosszul, de talán a nyolcaddöntőért rendezett rájátszásban, a Ludogorec elleni hazai mérkőzésen még jobban ment a játék – felelte a lefújást követően lapunk kérdésére Lenny Joseph, a zöld-fehérek 25 éves francia csatára. – Akkor is kettő-nullára nyertünk, és ugyan nem szereztem gólt, úgy érzem, összességében az jobb meccsem volt. Persze a mostani sem rossz…

– A gólja előtt remekül helyezkedett, látszott, hogy figyeli szélen felfutó csapattársa tempóját. Begyakorolták a figurát?

– Cebrail Makreckis elképesztő lendülettel képes felfutni a szélen, az edzéseken is gyakran szerzek hasonló gólt. Ezúttal is csak arra figyeltem, hogy mire olyan pozícióba kerül, felérjek a kapu elé, és megtaláljam azt az üres területet, ahová passzolhat. Onnantól már könnyen ment.

– A Braga ellen nehéz futballozni, ezt már a meccs előtt is tudták. Többre számított a portugál élcsapattól?

– Nem mondanám. Két góllal legyőztük, de ismerjük el, azért alakítottak ki helyzeteket, még ha nem is annyit, amennyire előzetesen számítani lehetett. Nem tudom, kívülről milyen mérkőzésnek tűnt, de belülről pokolian nehéz volt, rengeteget kellett melózni ezért a sikerét. A lefújás után hullafáradt voltam, alig vittek a lábaim.

A Ferencváros védelmének egyik kulcsembere, Toon Raemaekers szerint a Braga elleni siker elsősorban a csapategységnek köszönhető. A belga védő úgy látja, a klubnál mindenki ugyanabba az irányba tart: „Ez valódi csapatmunka. Nemcsak a játékosok, hanem a stáb, a fizioterapeuták is mind ugyanazért dolgoznak. Egyetlen célunk van, a továbbjutás. Az, hogy minden meccsen a maximumot adjuk ki magunkból, és ezt a pályán is meg tudjuk mutatni. Technikás játékosai vannak a Bragának, akik szeretik járatni a labdát, ezért sokat kellett futnunk. Nem könnyű ilyen ellenféllel szemben futballozni, de máris a visszavágóra koncentrálunk.” Toon Raemaekers szerint ez igazi csapatmunka volt

– Nagy segítség, hogy a hétvégi Puskás Akadémia elleni mérkőzésüket elhalasztották?

– Ritkán mond ilyet egy futballista, de most tényleg jól jön a pihenő, így csakis a visszavágóra koncentrálhatunk, regenerálódhatunk, és felkészülhetünk taktikailag is. Az első meccsen látszott, hogy működött az elképzelésünk, jó lenne, ha Portugáliában is megvalósulna.

– Yusuffal futballozott a támadósorban. Egy hullámhosszon vannak a pályán?

– Valahogy nagyon gyorsan megértettük egymást. Sokszor elég egy pillantás, és tudjuk, a másik mit szeretne. Néha kicsit olyan, mintha gondolatolvasók lennénk. Hihetetlenül erős játékos, talán még nálam is erősebb… Ha eljut hozzá a labda a középpályáról, képes megtartani, beállni a védők elé, és onnan már indulhatnak a figurák. Nagyon nehéz elvenni tőle a labdát. Az edzéseken Robbie Keane rengeteget foglalkozik velünk külön, finomhangoljuk a támadómozgásokat, sok apró részletet javítunk. Nemcsak azt mondja el, hová fussunk, hanem azt is, miért. Ez sokat segít.

– A visszavágón mire számít Portugáliában?

– Teljesen más kilencven perc lesz, mint a csütörtöki. Idegenben biztosan még agresszívebben kezd a Braga, és a stadionjában nyilván fantasztikus lesz a hangulat. Még sosem játszottam Portugáliában, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Budapesten minket támogatott a közönség, a Fradi-tábor ismét elképesztő, őrületes atmoszférát teremtett, Bragában ez a hazaiakat fogja segíteni.

– Most, hogy kétgólos előnnyel utazhatnak a visszavágóra, hány százalék esélyt ad a továbbjutásra?

– Az első mérkőzés előtt azt mondtam, ötven-ötven százalék az esélye a két csapatnak, és ezt most is így gondolom. Nagyon erős az ellenfelünk, képes gyorsan reagálni a vereségre. Az, hogy nyertünk az első meccsen, fontos, de még semmi sem dőlt el. A visszavágón ugyanúgy mindent ki kell adnunk magunkból. Robbie Keane is arra kért bennünket, ne ünnepeljünk, ez még csupán a párharc első fele volt.