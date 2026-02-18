A francia sílövők megint elhúzták a mézesmadzagot a mezőny előtt

A nagy esélyes franciák pontosan ugyanúgy kezdtek, mint egy nappal korábban a férfiaknál: ezúttal Camille Benednek kellett büntetőkört futnia. Ezt a svédek tudták kihasználni a legjobban, de nekik meg a második emberük kényszerült büntető körözni, s ekkor a németek álltak az élre az ukránokat és a norvégokat megelőzve.

Csakhogy az álló sorozat Franziska Preuss is bement plusz 150 méterre, úgyhogy féltávnál nagy meglepetésre a lettek vezettek a bolgárok előtt, a harmadik helyre már visszazárkóztak a franciák Lou Jeanmonnot révén, megelőzve a norvégokat.

Persze, ahogyan várható volt, a lett és a bolgár váltó ezt követően fokozatosan visszacsúszott, míg az élen a francia Oceane Michelon 45 másodperces előnyt harcolt ki a norvégok, a svédek és a csehek előtt.

A lopási ügyéről elhíresült Julia Simon volt a franciák hajráembere, aki fekvő testhelyzetben hibátlanul lőtt, így már több mint egy perc volt a franciák fórja a svédekkel és a norvégokkal szemben és miután állóban is hibátlan maradt, innentől gyakorlatilag az ezüstéremért folyt a küzdelem. Hanna Öberg hibátlanul lőtt, míg Maren Kirkeeide kétszer is újratöltött, így aztán a svédek lettek a másodikak, a norvégok pedig a bronzérmesek.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

Női 4x6 km-es váltó

1. Franciaország (Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon) 1:10:22.7 óra (1+6 lövőhiba)

2. Svédország (Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) +51.3 mp hátrány (1+7)

3. Norvégia (Marthe Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten, Maren Kirkeeide) +1:07.6 p. h. (0+7)

4. Németország +1:29.1 (1+9)

5. Csehország +2:07.5 (1+10)

6. Lengyelország +2:14.8 (0+12)