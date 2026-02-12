Téli olimpia: Kanada magabiztosan győzte le a cseheket

Svájc a csoport korábbi meccsén 4–0-ra győzte le Franciaországot, a másik mérkőzésen a csehekre nagyon nehéz feladat várt, ugyanis azzal a Kanadával csapott össze, amelynek keretében az NHL négy legponterősebb játékosából három is ott van az olimpián.

Az első harmadban a csehek állták a sarat, sőt, volt, hogy fölényben is voltak, éppen ezért lehetett nekik fájó, hogy 5.7 másodperccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést Kanada: Cale Makar lövésébe még beleszúrt Macklin Celebrini, és a korong Lukás Dostál kapujába került.

A második harmadban Mitchell Marner remek egyéni alakítása végén Mark Stone növelte az előnyt, majd Bo Horvat remek kiugrás után megszerezte a harmadik kanadai gólt is.

A harmadik felvonásban Nathan MacKinnon emberelőnyben talált be, majd Nick Suzuki állította be az 5–0-s végeredményt, Kanada pedig a csoport élére ugrott. Connor McDavid három gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

JÉGKORONG

FÉRFITORNA

A-csoport, 1. forduló

Csehország–Kanada 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Korábban

Svájc–Franciaország 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

C-csoport, 1. forduló

21.10: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport, 22.15)

21.10: Lettország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+; Eurosport1, 22.00)