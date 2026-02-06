A svájciak bírták jobban idegekkel, szétlövéssel győztek a csehek ellen

Nagy lendülettel kezdte második mérkőzését a cseh válogatott, amely az Egyesült Államoktól elszenvedett csütörtöki, 5–1-es vereség után mindenképpen javítani szeretett volna, s ezt alig másfél perc játék után a pályán is kifejezésre juttatta – Krystina Kaltounková góljával vezetés szerezve. A svájciak nem estek össze a kapott góltól, a nyolcadik perc elején Laura Zimmermann révén egyenlítettek. Az újabb cseh gólra ezúttal nem kellett másfél percet sem várni, Natalie Mlynková szerezte meg újra a vezetést az első harmadban végig fölényben lévő cseheknek.

A középső felvonásban fordult a helyzet, a svájciak játszottak veszélyesebben, de nem esett újabb gól, a harmadikban viszont a csehek kezdtek jobban, s az első percekben óriási nyomás alá helyezték a svájci kaput. A hetedik perc elején Tereza Plosová csente el a svájci védőktől a korongot, és ki is használta a ziccert. A helvétek viszont a harmad közepén emberelőnybe kerültek, s nagyszerű akció végén, két gyors keresztpassz után Alina Müller közelről visszahozta a reményeiket. Az utolsó percekben a cseheknek több lehetőségük is volt a meccs lezárására, ám végül ráfaragtak a helyzetek elpuskázására: 2:20 perccel a vége előtt Lara Christen kék vonalról elengedett lövése Michaela Hesová kapus vállán felpattanva a kapuba hullott.

Az idei olimpia első hosszabbításos mérkőzésén mindkét kapu előtt több nagy helyzet is adódott a 3 a 3 elleni játék során, gól viszont nem esett, így szétlövés döntött. Öt pár után mindkét csapat kétszer hibázott, a nyolcadik párban aztán a svájci Ivana Wey lövését Hesová nem tudta védeni, ezzel az övék lett a plusz egy pont, a csehek pedig két mérkőzésük után csupán egyetlen ponttal állnak.

TÉLI OLIMPIA

NŐI JÉGKORONGTORNA

A-CSOPORT

Csehország–Svájc 3–4 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

B-CSOPORT

Japán–Franciaország 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)