Az alpesi sí legendái gyújtották meg a lángot a téli olimpián

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

MEGNYITÓÜNNEPSÉG

ÖSSZEFOGLALÓ

Ha Olaszország akkor kultúra, divat, művészet, tudomány és szenvedély – mindez a téli olimpia péntek esti grandiózus, kilenc fő egységből álló megnyitóünnepségében is visszaköszönt. A nagyszabású, majd’ háromórás rendezvény címe Harmónia volt, ami az alkotók szándékai szerint a béke, az egység és a párbeszéd üzenetét közvetítette a nagyvilágban. A koncepciót természetesen az ötkarikás játékok sportágai ihlették, hiszen a harmóniát felfedezhetjük egy síugró látványos repülésében, egy műlesikló tökéletes ritmusában vagy egy műkorcsolyázó művészi előadásában.

Ez a séma köszönt vissza a zenés produkciókban is, melyekhez olyan nemzetközi sztárok járultak hozzá, mint Mariah Carey, Andrea Bocelli vagy Laura Pausini, aki a különleges feldolgozású olasz himnuszt énekelte. Az ország gazdag hagyományai és értékei előtt tisztelgő egyedi műsorok után a sportolók kerültek a fókuszba, akik – a tradícióknak megfelelően a görögök vezetésével – rendhagyó módon több különböző helyszínen (Milánó, Predazzo, Livigno, Cortina) vonultak be, olykor az adott csapatot is megbontva.

Ahogy az lenni szokott, a nemzeti együttesek az olimpiai formaruhák tervezése során is kitettek magukért – e tekintetben nem lehet szégyellnivalója a magyar kontingensnek sem, amelyet Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók vezettek zászlóvivőként. A sort a házigazdák népes csapata zárta, ezt követően pedig zenés ötkarikás múltidéző, valamint sportvezetői beszédek után Milánóban és Cortina d’Ampezzóban egyszerre lobbant fel az olimpiai láng, amely egészen a február 22-i záróünnepségig hirdeti az olimpiai eszmét és az olasz virtust.

A szervezők választása a lánggyújtó szerepére az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok alpesi síző Alberto Tombára és Deborah Compagnonira esett Milánóban, valamint a jelenleg is aktív, legutóbb Pjongcsangban, 2018-ban lesiklásban győztes Sofia Goggiára Cortina d’Ampezzóban.