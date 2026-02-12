A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun kiesett az 1000 méter negyeddöntőjében a téli olimpián

A SPORTÁG MINDEN jellegzetességét (a short tracket szeretők kedvéért: minden szépségét) felvonultatta a csütörtöki versenynap: a világ legjobb korisai léptek jégre – a nők 500, a férfiak ezer méteren.

S hogy mit értünk a sajátosságok alatt?

Volt itt világcsúcs (ebből mondjuk túl sok nem szokott „esni” a versenyeken: itt a holland Xandra Velzebouer az ötszázas elődöntőben a 41.399-as eredménnyel saját, 2022 novemberében elért 41.416-os idejét írta felül), volt persze kizárás és továbbjuttatás (erre még visszatérünk lentebb…), többször megismételt rajt, megosztott felelősség megítélése (ez akkor van, amikor a bírók úgy ítélik meg, hogy a két érintett egyformán hibás volt a kontaktban), és persze ott voltak a világsztárok, legtöbbjük el is ért a döntőig, s bár mi szerettük volna, ha Moon Wonjun és Liu Shaoang is eljut idáig, végül egyiküket sem láthattuk a fináléban – Liu Shaoangot a kisdöntőben igen (azt megnyerte, így a hatodik helyen végzett).

De vissza a továbbjuttatás kérdéséhez: minden versenyen, ezen belül minden távon rögzítik, hányan juthatnak tovább az adott futamból, s azt, hogy időeredménnyel még hányan csatlakozhatnak hozzájuk. És akkor itt jön a fontos szabály, nevezetesen az, hogy a „darabszám” élvez elsőbbséget, tehát hiába gyors valaki, ha az ütközések után a bírói döntéseknek köszönhetően valakit továbbjuttatnak egy adott futamból, ő automatikusan elviszi ezen helyek egyikét.

Férfi 1000 méteren a négy negyeddöntős futam első két-két helyezettje juthatott az elődöntőbe, illetve a két leggyorsabb harmadik – Moon Wonjun a leggyorsabb harmadik volt, mégsem örülhetett, mert két továbbjuttatás történt az etapban, Moon így kiesett…

Nagyon jól taktikázott egyébként a dél-koreai születésű Moon, az edzői boxból érkező utasításokra is tökéletesen figyelt, és még arra is képes volt, hogy a világ talán jelenlegi legjobbja, a kanadai William Dandjinou tempóját tartsa, sajnos célfotóval végül a harmadik helyre szorult, akárcsak az előfutamban, ezúttal is megelőzte őt a dél-koreai Sin Dong Min.

„Nagyszerű időt ment Moon, és kiválóan futott, neki is azt mondtam, megmutatta, milyen jó korcsolyázó. Kevésszer volt még része ilyen hőfokú futamnak, hiszen nagyon fiatal, még több tapasztalattal, nagyobb rutinnal meg fogja oldani a jövőben az ilyen szituációkat” – értékelt Bánhidi Ákos, a hazai szövetség gyorsasági ágazati igazgatója.

A számot – némi meglepetésre – nem a legnagyobb favoritnak elkönyvelt Dandjinou húzta be (negyedik lett), hanem a januárban ezen a távon Európa-bajnoki aranyérmet szerző holland Jens van T’Wout.

És a hollandoké lett a női ötszázas arany is, bár ott éppen Xandra Velzeboer számított igazán esélyesnek, csakhogy ott volt a rajtvonalon a számot Pjongcsangban és Pekingben is megnyerő Arianna Fontana. Meg persze még három másik kiválóság is, de ők ketten voltak az igazi sztárjai ennek a döntőnek, s maradtak is a végére, noha Xandra Velzebouer elképesztő magabiztossággal, és meggyőző fölénnyel győzött, Arianna Fontana a második helyével tovább írja saját történetét, hiszen a hatodik olimpiáján jégre lépő short trackes a korábbi játékok mindegyikén szerzett érmet, Milánóban kedden az olasz vegyes váltóval már begyűjtött egy aranyat, ehhez tett hozzá egy ezüstöt csütörtökön.

Moon futama:

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Férfi 1000 méter

1. Jens van t’Wout (Hollandia)

2. Szun Lung (Kína)

3. Rim Dzsong Un (Dél-Korea)

4. William Dandjinou (Kanada)

5. Roberts Kruzbergs (Lettország)

6. Liu Shaoang (Kína)

…12. Moon Wonjun (Magyarország)

Női 500 méter

1. Xandra Velzeboer (Hollandia)

2. Arianna Fontana (Olaszország)

3. Courtney Sarault (Kanada)

4. Selma Poutsma (Hollandia)

5. Kim Boutin (Kanada)

6. Florence Brunelle (Kanada)

…27. Végi Diána Laura (Magyarország)