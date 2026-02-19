Téli olimpia: Kanada és az Egyesült Államok is elődöntős a női curlingtornán

A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes svédek, valamint a svájciak mögött két hely volt még kiadó a selejtező utolsó fordulójában. Kanada a dél-koreaiak elleni ki-ki mérkőzésen győzött, ezzel harcolta ki a négy közé jutást, míg az Egyesült Államok válogatottja extra enddel kerekedett Svájc legjobbjai fölé.

A címvédő britek sikere a házigazda olaszok ellen így nem volt elég a négy közé jutáshoz, lemaradnak az elődöntőről a szigetországiak.

Milánó 2026

Curling, női selejtező:

Egyesült Államok–Svájc 7–6, extra enddel

Kanada–Koreai Köztársaság 10–7

Japán–Kína 9–6

Nagy-Britannia–Olaszország 7–4



A női selejtező végeredménye: 1. Svédország 7 győzelem/2 vereség, 2. Egyesült Államok 6/3, 3. Svájc 6/3, 4. Kanada 6/3, 5. Koreai Köztársaság 5/4, 6. Nagy-Britannia 5/4, 7. Dánia 4/5, 8. Japán 2/7, 9. Olaszország 2/7, 10. Kína 2/7

A pénteki elődöntők párosítása: Svédország–Kanada és Egyesült Államok–Svájc.

Később:

férfi elődöntők:

Nagy-Britannia–Svájc

Norvégia–Kanada 19.35