Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Kanada és az Egyesült Államok is elődöntős a női curlingtornán

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.19. 17:58
Kanada ott lesz a női curlingtorna elődöntőjében (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia curling Milánó 2026
kanadai és az amerikai csapat elődöntőbe jutott a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornájának szerdai programjában.

A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes svédek, valamint a svájciak mögött két hely volt még kiadó a selejtező utolsó fordulójában. Kanada a dél-koreaiak elleni ki-ki mérkőzésen győzött, ezzel harcolta ki a négy közé jutást, míg az Egyesült Államok válogatottja extra enddel kerekedett Svájc legjobbjai fölé. 

A címvédő britek sikere a házigazda olaszok ellen így nem volt elég a négy közé jutáshoz, lemaradnak az elődöntőről a szigetországiak.

Milánó 2026
Curling, női selejtező:
Egyesült Államok–Svájc 7–6, extra enddel
Kanada–Koreai Köztársaság 10–7
Japán–Kína 9–6
Nagy-Britannia–Olaszország 7–4

A női selejtező végeredménye: 1. Svédország 7 győzelem/2 vereség, 2. Egyesült Államok 6/3, 3. Svájc 6/3, 4. Kanada 6/3, 5. Koreai Köztársaság 5/4, 6. Nagy-Britannia 5/4, 7. Dánia 4/5, 8. Japán 2/7, 9. Olaszország 2/7, 10. Kína 2/7

A pénteki elődöntők párosítása: Svédország–Kanada és Egyesült Államok–Svájc.

Később:
férfi elődöntők:
Nagy-Britannia–Svájc
Norvégia–Kanada 19.35

 

téli olimpia curling Milánó 2026
Legfrissebb hírek

Kim Minseok a hetedik hely után: Bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől!

Téli olimpia 2026
18 perce

Második legjobb magyar eredmény: Kim Minseok 7. lett 1500 méteren

Téli olimpia 2026
1 órája

Svájc hosszabbításos meccsen szerezte meg a bronzérmet a női hokitornán

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: Kanadában reménykednek, hogy Crosby játszhat az elődöntőben

Téli olimpia 2026
2 órája

Jászapáti Petra: A palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék

Téli olimpia 2026
3 órája

Oftebro triplázott, a norvégok nyerték a csapatsprintet északi összetettben

Téli olimpia 2026
4 órája

Svájci és spanyol győztese lett a történelem első két olimpiai döntőjének sítriatlonban

Téli olimpia 2026
4 órája

Kim Minseok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában – csütörtöki infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik