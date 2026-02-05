Kanada hat end alatt lerendezte a címvédő olaszokat curlingben

A címvédő Olaszország délelőtt könnyedén nyert Dél-Korea ellen, míg Kanada tegnap a cseheket, ma kora délután Norvégiát verte. A Jocelyn Peterman, Brett Gallant alkotta kanadai kettős már négy éve is ott volt az olimpián, utóbbi bronzérmet is nyert, a házaspár idén vegyes párosban remekel. A házigazda olaszok ellen rögtön az első endben Peterman parádés lökésének köszönhetően 5:0-ra nyertek. A tengerentúliak jól menedzselték az előnyüket, az olaszok csak 1-1 pontot tudtak szerezni, így hat end után véget ért a találkozó.

Észtország korábban sosem kvalifikált a téli olimpián curlingre, így a Marie Kaldvee, Harri Lill alkotta vegyes páros már ezzel történelmet írt. Szerdán este közel voltak a győzelemhez Svájc ellen, de a csütörtök délelőtti britek elleni mérkőzés is sokáig szoros volt. Az első két meccsét megnyerő svédek ellen a második endet 3:0-ra hozták, a svédek egyenlítettek, de ezt követően sorozatban három endet is eggyel az észtek nyertek. A hetedik endben ugyan ismét kapaszkodtak a svédek, de a nyolcadikat így Észtország zárta és 7:5-ös győzelemmel történelmi győzelmet aratott.

Svájc a Dél-Korea elleni 8:5-ös győzelemmel javított az Egyesült Államok elleni vereséget követően. Csehországnak az utolsó dobásig volt esélye a fordításra, végül Nagy-Britannia 8:7-re nyert, és három meccs után is hibátlan.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor. Az éremcsatákat kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA

Curling, vegyes páros, csoportkör

Kanada–Olaszország 7:2

Svájc–Dél-Korea 8:5

Észtország–Svédország 7:5

Csehország–Nagy-Britannia 7:8

Korábban

Nagy-Britannia–Észtország 10:5

Svédország–Csehország 7:4

Egyesült Államok–Norvégia 8:6

Olaszország–Dél-Korea 8:4

Egyesült Államok–Svájc 7:4

Kanada–Norvégia 6:3