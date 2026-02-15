Téli olimpia: magyar páros műkorcsolyában; rajthoz áll Tóth Zita – infóközpont
A NAP ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ
GYORSKORCSOLYA
17.00: női 500 m, DÖNTŐ
HÓDESZKA
14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ
SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ
SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ
14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ
SZKELETON
18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ
A MAGYAROK PROGRAMJA
ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)
MŰKORCSOLYA
19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
A TELJES NAPI PROGRAM
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
BOB
Női egyes, 1. futam
1. Laura Nolte (német) 59.44
2. Elana Meyers Taylor (amerikai) 59.49
3. Kaysha Love (amerikai) 59.54
4. Kaillie Armbruster Humphries (amerikai) 59.78
5. Melanie Hasler (svájci) 59.98
6. Margot Boch (francia) 1:00.02
11.50: női egyes, 2. futam
CURLING
9.05: férfi selejtező
Egyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
14.05: női selejtező
Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
19.05: férfi selejtező
Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
HÓDESZKA
13.45: vegyes krossz, kieséses szakasz
JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország
MŰKORCSOLYA
SÍFUTÁS
SÍLÖVÉSZET
SÍUGRÁS
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: férfi big air, selejtező
SZKELETON
