Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: magyar páros műkorcsolyában; rajthoz áll Tóth Zita – infóközpont

R. D. P.R. D. P.
2026.02.15. 09:50
null
A téli olimpia egy hét múlva ér véget (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Vasárnap kilenc számban osztanak érmeket a milánói-cortinai téli olimpián, és véget érnek a férfi jégkorongozók csoportküzdelmei is. Magyar részről bemutatkozik műkorcsolyában a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros, míg az alpesi sízőknél Tóth Zita áll rajthoz női óriás-műlesiklásban. Cikkünket frissítjük a végeredményekkel.

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ

GYORSKORCSOLYA
17.00: női 500 m, DÖNTŐ

HÓDESZKA
14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ
14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ

SZKELETON
18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ

A MAGYAROK PROGRAMJA

ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)

MŰKORCSOLYA
19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

A TELJES NAPI PROGRAM

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tóth Zita)
13.30: női óriás-műlesiklás, 2. futam, DÖNTŐ

BOB
Női egyes, 1. futam
1. Laura Nolte (német) 59.44
2. Elana Meyers Taylor (amerikai) 59.49
3. Kaysha Love (amerikai) 59.54
4. Kaillie Armbruster Humphries (amerikai) 59.78
5. Melanie Hasler (svájci) 59.98
6. Margot Boch (francia) 1:00.02
11.50: női egyes, 2. futam

CURLING
9.05: férfi selejtező
Egyesült Államok–Svédország
Németország–Nagy-Britannia
Norvégia–Olaszország
14.05: női selejtező
Japán–Dél-Korea
Dánia–Olaszország
Nagy-Britannia–Svédország
Egyesült Államok–Kína
19.05: férfi selejtező
Kína–Kanada
Norvégia–Egyesült Államok
Olaszország–Csehország
Nagy-Britannia–Svájc

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: női 500 m, DÖNTŐ

HÓDESZKA
13.45: vegyes krossz, kieséses szakasz 
14.40: vegyes krossz, DÖNTŐ

JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország 

MŰKORCSOLYA
19.45: páros, rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12.5 km üldözéses, DÖNTŐ
14.45: női 10 km üldözéses, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc, egyéni, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul, DÖNTŐ
19.30: férfi big air, selejtező 

SZKELETON
18.00: vegyes váltó, DÖNTŐ

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Dél-Amerika első aranyérmesének fogalma sincs, hogyan lett alpesi síelő

Téli olimpia 2026
1 órája

Pavlova Maria: Erre vártunk gyerekkorunk óta

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: Lindsey Vonnt negyedszer is megműtötték a bukása óta, de nem tervez visszavonulni

Téli olimpia 2026
2 órája

Már 17 országnak van aranyérme a téli olimpián

Téli olimpia 2026
10 órája

Háromgólos amerikai diadal a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
11 órája

A svájciak jutottak az elődöntőbe a női jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
11 órája

Végi Diána Laura negyeddöntőbe jutott női 1000 méteren

Téli olimpia 2026
13 órája

Prevc győzött nagysáncon, Végi negyeddöntős 1000 méteren – ez történt szombaton az olimpián, infóközpont

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik