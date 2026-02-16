Amerikai győzelem női egyes bobban a téli olimpián

Az első három futam után még a világkupa-sorozatban győztes Laura Nolte vezetett, de a németek világ- és Európa-bajnoka – aki kettesben diadalmaskodott az előző olimpián, Pekingben – a negyedik, utolsó futamot elrontotta.

A jégcső felső szakaszán többször is hibázott, falnak vágódott, és végül négy századmásodperccel elmaradt a 41 éves győztestől.

A kétgyermekes édesanya Meyers Taylor az ötödik olimpiáján ért fel a csúcsra, a harmadik helyen pedig a címvédőként indult, szintén amerikai Kaillie Humphries Armbruster végzett.

TÉLI OLIMPIA, 2026

BOB, NŐI EGYES

1. Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok) 3:57.93 perc

2. Laura Nolte (Németország) 0.04 másodperc hátrány

3. Kaillie Humphries Armbruster (Egyesült Államok) 0.12 mp h.

4. Lisa Buckwitz (Németország) 0.89 mp h.

5. Melanie Hasler (Svájc) 1.06 mp h.

6. Melissa Lotholz (Kanada) 1.31 mp h.