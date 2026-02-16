Nemzeti Sportrádió

Amerikai győzelem női egyes bobban a téli olimpián

2026.02.16. 22:29
Elana Meyers Taylor a célba érés után (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 női egyes bob Elana Meres Taylor bob
Az amerikai Elana Meyers Taylor nyerte meg a női bobosok egyes versenyét hétfőn a milánói-cortinai téli olimpián.

 

Az első három futam után még a világkupa-sorozatban győztes Laura Nolte vezetett, de a németek világ- és Európa-bajnoka – aki kettesben diadalmaskodott az előző olimpián, Pekingben – a negyedik, utolsó futamot elrontotta.

 A jégcső felső szakaszán többször is hibázott, falnak vágódott, és végül négy századmásodperccel elmaradt a 41 éves győztestől.

A kétgyermekes édesanya Meyers Taylor az ötödik olimpiáján ért fel a csúcsra, a harmadik helyen pedig a címvédőként indult, szintén amerikai Kaillie Humphries Armbruster végzett.

TÉLI OLIMPIA, 2026
BOB, NŐI EGYES
1. Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok) 3:57.93 perc 
2. Laura Nolte (Németország) 0.04 másodperc hátrány 
3. Kaillie Humphries Armbruster (Egyesült Államok) 0.12 mp h.
4. Lisa Buckwitz (Németország) 0.89 mp h.
5. Melanie Hasler (Svájc) 1.06 mp h.
6. Melissa Lotholz (Kanada) 1.31 mp h.

 

