Téli olimpia: Szlovákia meglepetésre legyőzte Finnországot a férfi jégkorongtorna nyitó mérkőzésén

A férfi jégkorongtorna rögtön rangadóval vette kezdetét a B-csoportban, hiszen a négy éve Pekingben aranyérmes finn válogatott azzal a Szlovákiával mérkőzött, amely a legutóbbi ötkarikás játékokon bronzérmet szerzett. Előzetesen mindenképpen a finnek számítottak a mérkőzés esélyesének, annál is inkább, mert a két válogatott eddigi mérkőzésein a szlovákok még sosem tudtak nyerni az északiak ellen.

Ezúttal azonban fordult a kocka: a szlovákok az első harmadban a Montreal Canadiens légiósának, Juraj Slafkovskynak a góljával vezetést szereztek, és bár a második játékrészben a Seattle Krakenben szereplő Eeli Tolvanen kiegyenlített, a folytatásban a szlovákok voltak a jobbak. A záró harmadban Dalibor Dvorsky ismét vezetést szerzett csapatának, majd Slafkovsky másodszor is bevette a finnek kapuját, és ezzel eldöntötte a mérkőzést.

Az utolsó percekben a mindent egy lapra feltevő finnek levitték a kapusukat is, erre pedig ráfaragtak: 2 perc 20 másodperccel a meccs vége előtt ugyanis Adam Ruzicka a szó szoros értelmében bekotorta csapata negyedik gólját az üresen maradt kapuba, kialakítva ezzel a végeredményt.

JÉGKORONG

Férfitorna, B-csoport, 1. forduló

Szlovákia–Finnország 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

KÉSŐBB

21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)