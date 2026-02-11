Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Szlovákia meglepetésre legyőzte Finnországot a férfi jégkorongtorna nyitó mérkőzésén

T. Z.T. Z.
2026.02.11. 19:18
null
A szlovákok négy gólt is ütöttek a finnek ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Finnország Szlovákia
A milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornájának szerdai nyitó mérkőzésén Szlovákia meglepetésre 4–1-re legyőzte a címvédő Finnországot.

A férfi jégkorongtorna rögtön rangadóval vette kezdetét a B-csoportban, hiszen a négy éve Pekingben aranyérmes finn válogatott azzal a Szlovákiával mérkőzött, amely a legutóbbi ötkarikás játékokon bronzérmet szerzett. Előzetesen mindenképpen a finnek számítottak a mérkőzés esélyesének, annál is inkább, mert a két válogatott eddigi mérkőzésein a szlovákok még sosem tudtak nyerni az északiak ellen.

Ezúttal azonban fordult a kocka: a szlovákok az első harmadban a Montreal Canadiens légiósának, Juraj Slafkovskynak a góljával vezetést szereztek, és bár a második játékrészben a Seattle Krakenben szereplő Eeli Tolvanen kiegyenlített, a folytatásban a szlovákok voltak a jobbak. A záró harmadban Dalibor Dvorsky ismét vezetést szerzett csapatának, majd Slafkovsky másodszor is bevette a finnek kapuját, és ezzel eldöntötte a mérkőzést.

Az utolsó percekben a mindent egy lapra feltevő finnek levitték a kapusukat is, erre pedig ráfaragtak: 2 perc 20 másodperccel a meccs vége előtt ugyanis Adam Ruzicka a szó szoros értelmében bekotorta csapata negyedik gólját az üresen maradt kapuba, kialakítva ezzel a végeredményt.

JÉGKORONG 
Férfitorna, B-csoport, 1. forduló
Szlovákia–Finnország 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)
KÉSŐBB
21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)

 

téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Finnország Szlovákia
Legfrissebb hírek

Egy óra alatt két aranyat nyertek az olasz szánkósok

Téli olimpia 2026
2 perce

Az 1500 a fő száma, de jól ment 100 méteren is: Kim Minseok 11. lett a téli olimpián

Téli olimpia 2026
37 perce

Szüleiknek mondtak köszönetet az olimpiai bajnok Prevc testvérek

Téli olimpia 2026
1 órája

Majoross Gergely a férfi hokiválogatottról: Kiváló a csapatkohézió

Jégkorong
1 órája

Megható pillanat: az amerikai műkorcsolyázó a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt szüleire emlékezett

Téli olimpia 2026
1 órája

Háromszor is a sífutók voltak a magyar olimpiai csapat legjobbjai

Téli olimpia 2026
2 órája

„Nehéz megbocsátani” – a megcsalt barátnő reagált a tettét bevalló norvég sílövő vallomására

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: a CAS az olasz hatóságokhoz irányította a doppingvizsgálaton fennakadt olasz sílövőt

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik