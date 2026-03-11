Csütörtöki sportműsor: FTC–Braga El-nyolcaddöntő; Magyarország–Kanada női kosárlabda-vb-selejtező
MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán)
18.45: Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia)
18.45: AZ (holland)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)
21.00: Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.30: Mondo Classic, Uppsala
DARTS
20.00: Premier League, 6. forduló, Nottingham (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
18.00: The Players Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
19.15: VSV Villach (osztrák)–Graz99ers (osztrák)
19.15: Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 4. szakasz (Tagliacozzo–Martinsicuro, 213 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 5. szakasz (Cormoranche-sur-Saone–Colombier-le-Vieux, 206.3 km) (Tv: Eurosport2, Duna World)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel)
20.45: Füchse Berlin (német)–Nantes (francia)
20.45: Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)
NŐI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
A-CSOPORT
15.30: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ
19.00: Monaco (francia)–Olympiakosz (görög)
20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Baskonia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Anadolu Efes (török)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Valencia (spanyol)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)
21.00: Paris Basketball (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1037 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
10.00: női elődöntő
16.00: férfi elődöntő, körvívás
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár
TÉLI PARALIMPIA
9.00: alpesi sí (Tv: M4 Sport)
12.30: alpesi sí (Tv: M4 Sport)
TÉLI SPORTOK
13.10: szabad stílusú sí, világkupa, férfi és női síkrossz, Montafon (Tv: Eurosport1)
15.00: sílövészet, világkupa, férfi sprint, Otepää (Tv: Eurosport1)
16.35: sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Drammen (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Match4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Erdei Márk, Szuper Levente, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Dráma a Fehérvár hokimeccsén
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros labdarúgócsapatának útja az Európa-liga legjobb 16 együttese közé
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Albert Flóriánról Ballai Attila és Virányi Zsolt beszél
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Kanada női vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kosárlabda, értékelés a magyar–kanadai női vb-selejtező után Károlyi Andreával. Formula–1, a Kínai Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Kézilabda, beszélgetés Golovin Vladimir női szövetségi kapitánnyal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.15: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Esztergom női Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Aalborg férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László