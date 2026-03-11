Csütörtöki sportműsor: FTC–Braga El-nyolcaddöntő; Magyarország–Kanada női kosárlabda-vb-selejtező

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)

18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)

21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán)

18.45: Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia)

18.45: AZ (holland)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)

21.00: Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.30: Mondo Classic, Uppsala

DARTS

20.00: Premier League, 6. forduló, Nottingham (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

18.00: The Players Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ICEHL, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

19.15: VSV Villach (osztrák)–Graz99ers (osztrák)

19.15: Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 4. szakasz (Tagliacozzo–Martinsicuro, 213 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 5. szakasz (Cormoranche-sur-Saone–Colombier-le-Vieux, 206.3 km) (Tv: Eurosport2, Duna World)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Kolstad (norvég)–Industria Kielce (lengyel)

20.45: Füchse Berlin (német)–Nantes (francia)

20.45: Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)

NŐI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

A-CSOPORT

15.30: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

19.00: Monaco (francia)–Olympiakosz (görög)

20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Baskonia (spanyol)

20.30: Bayern München (német)–Anadolu Efes (török)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Valencia (spanyol)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván)

21.00: Paris Basketball (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1037 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

10.00: női elődöntő

16.00: férfi elődöntő, körvívás

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár

TÉLI PARALIMPIA

9.00: alpesi sí (Tv: M4 Sport)

12.30: alpesi sí (Tv: M4 Sport)

TÉLI SPORTOK

13.10: szabad stílusú sí, világkupa, férfi és női síkrossz, Montafon (Tv: Eurosport1)

15.00: sílövészet, világkupa, férfi sprint, Otepää (Tv: Eurosport1)

16.35: sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Drammen (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Match4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Szuper Levente, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Dráma a Fehérvár hokimeccsén

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros labdarúgócsapatának útja az Európa-liga legjobb 16 együttese közé

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Albert Flóriánról Ballai Attila és Virányi Zsolt beszél

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Kreisz Bálint

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Kanada női vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kosárlabda, értékelés a magyar–kanadai női vb-selejtező után Károlyi Andreával. Formula–1, a Kínai Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Kézilabda, beszélgetés Golovin Vladimir női szövetségi kapitánnyal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.15: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Esztergom női Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Aalborg férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László