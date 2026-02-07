Nemzeti Sportrádió

Német vezetés férfi szánkó egyesben két futam után

2026.02.07. 20:07
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Max Langenhan szánkó
Két futam után az egyéniben kétszeres világbajnok német Max Langenhan áll az élen a férfi szánkósok egyes versenyszámában a milánói-cortinai téli olimpián.

A szombati napon a 26 esztendős Max Langenhan előbb 52.924 másodperces idővel teljesítette a cortinai pályát, majd a második futamban 52.902 másodpercet ment – mindkettő pályacsúcs –, így az összesített ideje 1:45.826 perc, amellyel másfél tizedmásodperces előnnyel vezet.

Langenhan mögött az osztrák Jonas Müller áll a második (1:45.988 perc), az olasz Dominik Fischnaller pedig a harmadik (1:46.124 perc) helyen. A férfi szánkósok vasárnap folytatják a viadalt a harmadik és negyedik futammal.

 

